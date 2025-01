Con UGREEN addio alla batteria scarica: Power Bank MagSafe a soli 20€

Un Power Bank da agganciare al tuo smartphone Apple per dire, una volta e per tutte, addio alla batteria scarica. Merito di UGREEN con il suo modello Nexode che sfrutta la tecnologia MagSafe e ti offre un sistema che non puoi non amare. Con l’energia sufficiente per una ricarica intera sul tuo iPhone, questo modello è tra i migliori in circolazione. Non perdere l’occasione e acquistalo a soli 20,99€ su Amazon con un coupon del 30% che spunti con un solo click.

Power Bank MagSafe Ugreen: tutti i dettagli

Geniale sotto tutti i punti di vista, il Power Bank con Magsafe di UGREEN è da sfruttare le quotidiano. Visto che sfrutta l’aggancio magnetico con il tuo iPhone è impossibile da dimenticare a casa. Lo tieni a portata di mano e quando ne hai bisogno, entra in funzione e alimenta la batteria del tuo telefono. Ultimamente non puoi fare a meno di trovarti con percentuali bassi nel bel mezzo della giornata? Allora ne hai bisogno sotto tutti i punti di vista.

Questo modello è ultra slim, pesa pochissimo ed ha 5000mAh di capienza al suo interno. Sono sufficienti per garantire una ricarica al completo su quasi tutti i modelli. Naturalmente è compatibile con i prodotto che includono il MagSafe al suo interno quindi dalla serie 12 in poi. Anche le AirPods possono essere ricaricate.

Grazie alla costruzione e ai materiali utilizzati, questa soluzione è pratica e funziona senza dover rimuovere la cover. Assicurati semplicemente di averne una con predisposizione per l’attacco magnetico. La ricarica avviene con una velocità di 7.5W in modalità wireless. Tuttavia se hai bisogno di una spinta più rapida puoi utilizzare il cavo di ricarica con cui raggiungi i 15W.

I LED posti sulla parte sottostante ti fanno rimanere a conoscenza dei livelli di energia residui.

A soli 20,99€ su Amazon, il Power Bank MagSafe di Ugreen è disponibile con un coupon da spuntare all'istante.

