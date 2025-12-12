 Con un Kindle in mano rendi la lettura una coccola, in offerta a 89€
Con un Kindle in mano rendi la lettura una coccola, in offerta a 89€

Amazon Kindle rende le letture una libidine con peso ridotto, batteria a lunga durata e impostazioni che te lo fanno personalizzare.
Con un Kindle in mano rendi la lettura una coccola, in offerta a 89€
Amazon Kindle rende le letture una libidine con peso ridotto, batteria a lunga durata e impostazioni che te lo fanno personalizzare.

Amazon Kindle è il lettore eBook più conosciuto al mondo. C’è un motivo sostanziale se è uno dei più acquistati di sempre ed è la sua comodità più totale. Se ami leggere, grazie a questo dispositivo rendi le ore in compagnia dei tuoi libri preferiti ancora più funzionali e soprattutto, comode come non mai. Ci sono, infatti, diverse opzioni che rendono la lettura più accessibile per non rinunciare mai a qualche capitolo nei momenti liberi della tua giornata. Approfitta dello sconto del 19% su Amazon per comprarlo subito a soli 89 €.

Con un design dalle dimensioni ridotte, un peso piuma e le sue impostazioni di ultima generazione, Amazon Kindle realizza ogni genere di sogno. Sia che tu sia un lettore incallito o un utente che si sta approcciando per la prima volta al mondo dei libri, il dispositivo in questione diventa un vero e proprio toccasana. Questo perché ti permette di portare con te qualunque lettura in modo semplice, facile e soprattutto la rende accessibile. Pensa che ti offre la possibilità di leggere un capitolo o più in qualsiasi momento della giornata e anche in modo agevole perché, rispetto a un libro fisico, ovviamente è più facile da tenere in mano. È disponibile in colorazione nera, con 16 GB al suo interno di spazio, i quali equivalgono praticamente a un’intera libreria.

Amazon Kindle (Ultimo modello) - Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile - 16 GB - Con pubblicità - Nero

Amazon Kindle (Ultimo modello) – Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile – 16 GB – Con pubblicità – Nero

89,00109,99€-19%
La punta di diamante del lettore è il suo display eInk che simula l’effetto della carta e non affatica la vista. È completamente diverso rispetto allo schermo del tuo smartphone o del tuo tablet ed è stato creata ad hoc per permetterti di macinare pagine su pagine senza che te ne accorga. Trattandosi dell’ultimo modello in commercio, lo schermo è antiriflesso e dotato di illuminazione frontale regolabile. Aprendo le impostazioni sul tuo libro, puoi scegliere anche di modificare caratteri, grandezza, spaziature e così via. E poi la batteria dura praticamente settimane intere quindi cosa ti frena?

Compra subito il tuo Amazon Kindle su Amazon con lo sconto del 19% in corso, mettilo in carrello a soli 89 €.

Pubblicato il 12 dic 2025

Paola Carioti
12 dic 2025
