Con Xiaomi Redmi Buds 4 la musica è PURA, 30H a soli 21€ (in sconto)

Le Xiaomi Redmi Buds 4 sono auricolari Bluetooth che hanno un prezzo irrisorio ma in termini di audio sono sopraffine. Comode, pratiche e complete di tutto, persino cancellazione del rumore per ottenere il massimo in ogni sessione. Impossibile non adorarle, soprattutto quando le porti a casa con soli 20,99 euro su eBay grazie allo sconto del 53%. Mettile in carrello e non le perdere di vista.

Sono comode e le indossi con facilità sia in inverno che in estate. Questo perché sono dotate di design in ear ma rispetto a tutti gli altri modelli in commercio, rimangono compatte e non fuoriescono dal padiglione auricolare. In questo modo è impossibile che rimangano intrappolate in accessori o più semplicemente nei tuoi capelli. Le Xiaomi Redmi Buds 4 sono veramente ottime e una volta che le provi, rimani estasiato dalla loro qualità. Sono disponibili in colorazione Blue e sono dotate di un sacco di plus da non sottovalutare. Ovviamente le connetti a qualsiasi dispositivo sfruttando la connessione avanzata e a bassa latenza.

A far da padroni ci sono i driver dinamici da 10mm con membrana ultrasottile, la quale riproduce i suoni in modo ricco e puro, puntando a parti vocali più intese. Inoltre non manca all’appello la cancellazione attiva del rumore ibrida fino a 35Db con 3 opzioni per regolarla a piacimento, utilizzando anche la doppia trasparenza nel caso tu voglia. Controlla la musica direttamente dalle tue orecchie con i controlli touch e non fare a meno di intrattenerti in telefonate e note vocali grazie ai microfoni che catturano la tua voce in modo cristallino. Tutto merito dell’AI che amplifica la qualità. Detto ciò, la batteria non lascia a desiderare con 30 ore di utilizzo complessive grazie alla custodia di ricarica.

Le Xiaomi Redmi Buds 4 sono tue a soli 20,99 euro con uno sconto del 53% direttamente su eBay. Mettile ora in carrello.