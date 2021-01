ConciliaWeb 2.0, dal 1 marzo sarà online

Il Consiglio AGCOM ha comunicato che la nuova piattaforma ConciliaWeb 2.0 sarà online a partire dal 1 marzo. Si tratta di un esordio atteso, soprattutto da parte delle Associazioni di Consumatori, poiché tanto le associazioni stesse quanto gli avvocati “potranno svolgere un ruolo ancor più diretto nella risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche“.

Grazie alla nuova piattaforma, insomma, i consumatori avranno la possibilità di essere rappresentati e di avere una più autorevole voce di difesa al cospetto degli operatori. La richiesta di rinvio era strettamente legata ai ritardi accumulati a seguito delle restrizioni dovute al Covid:

L’Autorità, infatti, accogliendo le istanze di alcune Associazioni di consumatori, anche in considerazione della difficoltà per i cittadini di ricevere assistenza presso gli uffici dei Corecom legate all’emergenza sanitaria, ha ritenuto opportuno concedere agli utenti della piattaforma un periodo di tempo maggiore per adattarsi alle novità introdotte dalla legislazione nazionale.