I migliori suggerimenti per sfruttare Microsoft Copilot

Microsoft Copilot è uno dei chatbot progettati per velocizzare le attività, dalle più banali alle più complesse, grazie all’intelligenza artificiale. Ottenere una risposta da Copilot è veloce e immediato, proprio come lo sviluppo e l’evoluzione di questi strumenti. Le varie funzionalità che si aggiungono all’AI sono certamente un vantaggio, ma è necessario conoscerle per poter sfruttare Copilot al massimo delle sue prestazioni. Ricordando che, oltre gli aggiornamenti, Il prompt è al primo pesto per il corretto funzionamento dell’AI. Ma perché le nuove funzionalità e i relativi aggiornamenti sono correlati? La risposta è semplice: conoscere l’evoluzione dell’AI permette di sfruttare dei trucchi o semplicemente delle funzioni più recenti per comunicare con l’AI, in questo caso Copilot, in modo efficace. Ecco alcuni consigli utili per sfruttare al meglio Microsoft Copilot, che potrebbero non essere ancora noti

Copilot: il commesso virtuale che non ti aspetti

Microsoft Copilot offre un accesso rapido e pratico, permettendo di ottenere risposte in un tempo così breve che a volte sembra surreale. Questo perché, l’intelligenza artificiale è in grado di accelerare diverse attività e fornire risposte su vari argomenti, sia in ambito professionale che amatoriale. Può creare una storia, fare un riepilogo, spiegare un problema e molto altro. Tuttavia, tutto ciò può essere eseguito solo se si sa come interagire con l’intelligenza artificiale, che sia Copilot o un altro strumento AI.

I migliori suggerimenti per utilizzare Copilot riguardano soprattutto la comprensione degli aggiornamenti e l’uso di parole semplici per ottenere risposte eccellenti e coerenti con ciò che si chiede. Anche perché, è importante sottolineare, Microsoft Copilot è un ottimo chatbot, facilmente accessibile tramite app, browser web Edge e sito online, anche sui dispositivi mobili. Inoltre, presenta due vantaggi principali: utilizza il modello linguistico GPT-4 e può cercare su Internet informazioni aggiornate. Per questo, risulta necessario conoscere ogni trucco ed evoluzione del chatbot di Microsoft. Partendo dal primo suggerimento è possibile sfruttare Copilot per fare un confronto utile per una scelta d’acquisto, trasformandolo in un commesso virtuale veloce e rapido.

Il prompt, che per qualsiasi strumento AI deve essere chiaro e conciso, dovrebbe contenere una richiesta che potrebbe essere il confronto di più prodotti, una ricerca rapida sul prodotto al miglior costo e così via, modificando il prompt in base alle esigenze e inserendo tutti i requisiti aggiuntivi. In ogni caso, è possibile trasformare Copilot in un personal shopper personale per trovare informazioni più velocemente che con una ricerca autonoma su qualsiasi sito web, soprattutto utile per una prima analisi generale.

Trasforma Copilot in un ricercatore professionale

Copilot, come altri chatbot AI, può essere considerato un assistente tutto fare, in grado di fornire risposte a qualsiasi richiesta, o quasi. Tuttavia, è importante guidare Copilot a concentrarsi su una ricerca più approfondita e non limitarsi alla prima ricerca, spingendolo a effettuare una ricerca più dettagliata.

Precisando che, anche se potrebbe sembrare un processo automatico, purtroppo non lo è sempre. Fortunatamente, è possibile indirizzare Copilot verso questa direzione e obbligarlo a effettuare una ricerca più approfondita. Nella pratica, guidare Copilot verso una ricerca più mirata è molto semplice e tutto si riduce all’aggiunta di informazioni nel prompt. Per ottenere una ricerca approfondita, basta chiedere a Copilot di eseguire una ricerca più volte prima di generare una risposta. Più nel dettaglio, è necessario inserire al termine della richiesta: “Esegui una ricerca approfondita di almeno 4 ricerche prima di rispondere”. Una semplice frase che porta Copilot a effettuare una ricerca più specifica e a generare così una risposta più completa.

Copilot: l’assistente intelligente per comprare un prodotto low cost

Tuttavia, le ricerche approfondite non sempre sono di interesse comune. Spesso, ci si avvicina all’intelligenza artificiale per ottenere informazioni più velocemente rispetto all’abitudine normale di cercare autonomamente le informazioni online. Per questo, uno dei migliori suggerimenti per sfruttare Copilot è quello di utilizzarlo come strumento per ricercare il miglior sito web per acquistare un particolare prodotto e ottenere un riepilogo tra i diversi sconti e opportunità presenti online.

Per farlo, è necessario inserire nel prompt una richiesta specifica, come il prodotto, il budget, la posizione, il tipo di ricerca (nuovo o usato) e così via, e ottenere una risposta sempre più mirata. Inoltre, è possibile abbinare il trucco della ricerca approfondita, descritta in precedenza, per ottenere risultati ancora più precisi. Un processo che trasforma Copilot in un assistente di shopping virtuale, in grado di generare consigli personalizzati basati sulle esigenze specifiche di ogni utente.

Come generare un riassunto in un secondo con Copilot

Se pur interessante comprare prodotti a buon prezzo non è l’unica attività da velocizzare, anzi, ci sono attività più noiose e complesse che necessitano di una svolta. Ad esempio, durante una giornata di studio o di lavoro, ci si trova spesso a dover leggere lunghi testi che possono essere difficili da decifrare, soprattutto a fine giornata.

Per evitare di fraintendere un testo o rimandare il lavoro, è possibile chiedere aiuto a Copilot. Più nello specifico, è possibile ottenere un riassunto in breve tempo, in pratica, sarà sufficiente copiare e incollare qualsiasi collegamento nella chat e chiedere a Copilot di generare un riassunto o rispondere a domande basate sul suo contenuto. Nella pratica, basterà inserire input nel prompt, come “riassumi questo testo”, “spiegami il testo”, “fai un riassunto breve di questo argomento” e così via. Il tutto è sempre modificabile in base alla richiesta e all’esigenza specifica. Anche se, è importante ricordare che Copilot, o qualsiasi altro chatbot AI, è un supporto e può essere integrato durante una fase di lavoro o di studio, ma deve essere utilizzato con consapevolezza, controllando sempre i risultati generati.

GPT personalizzati per risposte più efficaci

I segreti di Copilot non sono finiti è possibile sfruttare ulteriormente Copilot utilizzando i GPT personalizzati. Questi sono disponibili sia nella versione gratuita, che offre quattro opzioni, sia nella versione a pagamento, che offre una scelta più ampia, migliorando ulteriormente l’efficienza di Copilot. Concentrandosi sulle quattro categorie disponibili a tutti, i GPT personalizzati includono: Designer, Pianificatore di vacanze, Assistente di cucina e Istruttore di fitness, progettati appositamente per affrontare compiti specifici.

Procedere con i GPT personalizzati, permette di velocizzare notevolmente le ricerche e riduce la necessità di essere estremamente specifici quando si inserisce un prompt. Inoltre, a seconda della categoria, questi strumenti sono ideali per trovare, in un tempo ancora più breve, le informazioni necessarie e ottenere un assistente virtuale per quasi qualsiasi richiesta.

Copilot: come ottenere più caratteri

Infine, è possibile, seppur utilizzando i suggerimenti più nascosti, incontrare il limite di caratteri di alcuni strumenti AI, come Copilot, che limitano notevolmente l’utilizzo fluido dell’intelligenza artificiale. Pertanto, il chatbot potrebbe riscontrare problemi nella lettura e, nel caso peggiore, si potrebbe raggiungere rapidamente il suo limite di circa 4.000 caratteri se si utilizza Copilot attraverso il sito web, limitando così la portata della richiesta.

Per cercare di aggirare questo limite, anche se non aumenta di molto il numero di caratteri, è possibile accedere al browser Edge, premere l’icona in alto a destra, selezionare chat e comunicare con Copilot con un limite di 8.000 caratteri.