Copilot: la versione GPT-4 Turbo è ora gratuita per tutti gli utenti

Mentre il mondo attende con trepidazione l’arrivo di GPT-5, promesso da Sam Altman come un modello dalle prestazioni straordinarie, Microsoft non sta a guardare e continua a migliorare il suo assistente AI Copilot (ex Bing). L’ultima novità? L’integrazione di GPT-4 Turbo, il più recente e avanzato modello linguistico di OpenAI, che promette di portare l’esperienza d’uso di Copilot a un livello superiore, il tutto senza costi aggiuntivi per gli utenti.

Addio Copilot Pro: GPT-4 Turbo diventa gratuito per tutti

In passato, l’accesso a GPT-4 Turbo era riservato agli abbonati di Copilot Pro, un servizio a pagamento che richiedeva un esborso di 20 euro al mese. Tuttavia, come annunciato da Mikhail Parakhin, responsabile della pubblicità e dei servizi Web di Microsoft, in un post su X, GPT-4 Turbo è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti di Copilot, dopo un intenso lavoro di integrazione.

After quite some work, GPT4-Turbo replaced GPT-4 in the Copilot free tier. Pro users can still choose the older model, if prefer (there is a toggle). — Mikhail Parakhin (@MParakhin) March 12, 2024

Gli utenti che preferiscono utilizzare la versione precedente di GPT-4 possono ancora farlo, grazie a un apposito pulsante di selezione. Tuttavia, considerati i vantaggi offerti da GPT-4 Turbo, è difficile immaginare perché qualcuno dovrebbe optare per la versione meno avanzata.

GPT-4 Turbo: prestazioni superiori per compiti complessi

L’integrazione di GPT-4 Turbo in Copilot apre la strada a un’esperienza d’uso ancora più ricca e soddisfacente. Grazie alle capacità avanzate di questo modello, gli utenti potranno affrontare compiti complessi che sarebbero stati proibitivi per le iterazioni precedenti dell’assistente.

Uno dei vantaggi più significativi di GPT-4 Turbo rispetto a GPT-4 è la capacità di elaborare prompt molto più estesi: fino a 300 pagine di testo, contro le sole 50 pagine supportate da GPT-4. Questo si traduce in risposte più pertinenti, precise e dettagliate, permettendo agli utenti di ottenere risultati di qualità superiore.

Copilot GPT Builder: creare chatbot personalizzati senza sforzo

Sebbene l’abbonamento Copilot Pro perda uno dei suoi vantaggi distintivi con l’introduzione di GPT-4 Turbo gratuito, Microsoft compensa questa mancanza con una nuova, entusiasmante funzione: Copilot GPT Builder. Questo strumento innovativo consente agli utenti di creare chatbot personalizzati, specializzati in aree specifiche, senza richiedere competenze di programmazione.

I chatbot creati con Copilot GPT Builder possono essere condivisi liberamente con chiunque, aprendo la strada a un’infinità di applicazioni e possibilità. Questa novità solleva una domanda provocatoria: l’amministratore delegato di Nvidia avrà ragione quando afferma che l’intelligenza artificiale renderà obsoleto il lavoro dei programmatori?

Microsoft sfida OpenAI con un’offerta imbattibile

Con l’integrazione di GPT-4 Turbo gratuito, Copilot sta rapidamente guadagnando terreno su ChatGPT, il chatbot ufficiale di OpenAI. Mentre quest’ultimo offre ancora solo la versione basata su GPT-3.5 gratuitamente, richiedendo un abbonamento di 20 euro per accedere a GPT-4, Microsoft può permettersi di offrire GPT-4 Turbo senza costi aggiuntivi, grazie alla sua solida posizione finanziaria che l’ha portata a superare Apple come azienda con la più alta quotazione azionaria.

Questa mossa audace di Microsoft promette di rivoluzionare il panorama dell’intelligenza artificiale, rendendo accessibili a tutti funzionalità avanzate che fino a poco tempo fa erano riservate a pochi. Non resta che attendere per vedere come OpenAI risponderà a questa sfida e quali altre sorprese ci riserverà il futuro dell’IA.