Confermando un’indiscrezione circolata nei giorni scorsi, Microsoft ha annunciato la disponibilità di Copilot GPT Builder per tutti coloro in possesso di un abbonamento Copilot Pro attivo (in Italia è proposto al prezzo mensile di 22 euro). Lo strumento permette di creare GPTs personalizzati.

Cos’è e a cosa serve Copilot GPT Builder

Gli agenti IA che prendono vita grazie a questo nuovo tool possono essere istruiti in modo specifico per fornire risposte precise e attendibili a proposito di un determinato argomento. Al momento, l’accesso è consentito in esclusiva da computer. I chatbot generati con questa modalità, invece, potranno essere interpellati senza problemi anche dai dispositivi mobile e da chi non ha una sottoscrizione premium.

Copilot GPT Builder is now available to all Copilot Pro subscribers. Copilot GPTs are custom versions of Copilot with specific instructions & docs for grounding (RAG) chat responses. Build one interactively in the Creative tab guided by Copilot, or directly in the Configure tab. pic.twitter.com/DWgxdkkjPe — Jordi Ribas (@JordiRib1) March 11, 2024

Uno dei primi esempi condivisi è Bread Assistant (raggiungibile tramite Bing), pronto a rispondere a qualsiasi domanda a proposito del pane. Gli abbiamo chiesto “Che differenza c’è tra il pane bianco e quello integrale?”. Questa la sua risposta.

La differenza principale tra il pane bianco e quello integrale sta nella farina utilizzata. Il pane bianco è fatto con farina raffinata, dalla quale sono stati rimossi il germe e la crusca del grano, lasciando solo l’endosperma. Questo processo riduce il contenuto di fibre, vitamine e minerali. Inoltre, il pane bianco ha spesso un indice glicemico più alto, il che può portare a un rapido aumento dei livelli di zucchero nel sangue. Il pane integrale, invece, è fatto con farina integrale, che include tutte le parti del chicco di grano: l’endosperma, il germe e la crusca. Questo lo rende più ricco di fibre, vitamine B e minerali come il ferro, il magnesio e lo zinco. Il pane integrale ha generalmente un indice glicemico più basso, il che aiuta a mantenere più stabili i livelli di zucchero nel sangue. In sintesi, il pane integrale è considerato una scelta più salutare rispetto al pane bianco, soprattutto per chi cerca di seguire una dieta equilibrata e ricca di nutrienti.

Sottoponendo lo stesso quesito alla versione standard di Copilot (stile Bilanciato), dunque non istruita in modo specifico sul tema, si ottiene invece la replica seguente.

La principale differenza tra il pane bianco e quello integrale sta nella composizione della farina utilizzata e, di conseguenza, nel contenuto di nutrienti e fibre. Ecco alcuni punti chiave. Pane Bianco: È fatto con farina di frumento da cui sono rimossi la crusca ed il germe.

Ha una consistenza più leggera e morbida rispetto al pane integrale.

È spesso scelto per il suo gusto delicato e la sua versatilità.

Contiene meno fibre rispetto al pane integrale. Pane integrale: È realizzato con farina integrale, che contiene tutto il grano, compresa la crusca e il germe.

Ha una consistenza più densa e un sapore più rustico rispetto al pane bianco.

È ricco di fibre, vitamine e minerali ed è considerato più nutriente. In sintesi, mentre il pane bianco può essere una scelta più leggera e morbida, il pane integrale è consigliato per chi cerca un’alimentazione più salutare e ricca di fibre123. Tuttavia, recenti studi suggeriscono che la reazione del tuo intestino al tipo di pane che assumi è più importante della tipologia di pane in sé. In futuro, potremmo ricevere raccomandazioni nutrizionali basate sul nostro microbiota intestinale.

Per maggiori informazioni in merito a Copilot GPT Builder rimandiamo alla pagina del supporto dedicata. Come già scritto, per l’accesso è necessario un abbonamento Copilot Pro attivo.