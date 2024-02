Copilot permetterà di creare GPTs personalizzati

A fine gennaio, il gruppo di Redmond ha introdotto i primi GPTs per Copilot, accessibili da tutti e gratuitamente, anche da coloro sprovvisti di un un abbonamento premium e persino senza effettuare l’autenticazione all’account Microsoft. Possono essere descritti come agenti IA istruiti per svolgere una funzione specifica, su richiesta, in modo simile a quanto avviene con quelli distribuiti da OpenAI attraverso lo store dedicato. Presto sarà possibile crearne di personalizzati.

La creazione dei GPTs con Copilot è in fase di test

La conferma è giunta da Jordi Ribas, al lavoro nel team che si occupa proprio del progetto Copilot e del motore di ricerca Bing. Qui sotto il post su X in cui conferma l’arrivo della funzionalità, al momento sottoposta a una necessaria fase di test che coinvolge un numero limitato di utenti. Alla domanda Ma qualcosa a proposito del Builder per i GPTs di Colpilot? Quando arriverà? ha risposto Presto. Lo abbiamo già in un esperimento controllato con un piccolo gruppo di utenti .

Soon. We already have it on a flight or controlled experiment with a subset of users. — Jordi Ribas (@JordiRib1) February 26, 2024

La possibilità di creare GPTs personalizzati è stata annunciata già in passato da Microsoft, ma fino a oggi non si è vista. Non è da escludere che il ritardo sia legato all’esigenza di garantire che tutto vada per il verso giusto. Considerando alcuni gravi problemi nei quali sono inciampati di recente i sistemi di intelligenza artificiale generativa, la prudenza non è mai troppa.

I primi messi a disposizione per Copilot nelle scorse settimane sono quelli in grado di eseguire la creazione di immagini partendo da un prompt testuale (attraverso Designer e facendo leva sul modello DALL·E 3 di OpenAI), la pianificazione di un viaggio, la ricerca delle ricette e la definizione di programmi per il fitness.

È anche attraverso iniziative di questo tipo che Microsoft ha intenzione di rafforzare sempre più la propria presenza nell’ambito dell’IA generativa, ormai centrale nella visione del gruppo.