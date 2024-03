Microsoft Copilot for Security disponibile da aprile

Microsoft ha annunciato che Copilot for Security sarà disponibile per tutti a partire dal 1 aprile. Il chatbot sfrutta i numerosi dati raccolti dall’azienda di Redmond per aiutare i professionisti della sicurezza e dell’IT a rilevare le minacce in modo più accurato e veloce. La soluzione verrà offerta con modalità “pay-as-you-go”, quindi in base alle ore di utilizzo.

Nuove funzionalità in arrivo

Copilot for Security era stato annunciato quasi un anno fa. Dal mese di ottobre 2023 era accessibile in anteprima ad alcuni clienti selezionati. Dal prossimo 1 aprile sarà disponibile per tutti in 25 lingue, italiano incluso.

Copilot for Security è basato sul modello GPT-4 di OpenAI. Come altri chatbot supporta prompt in linguaggio naturale, il caricamento di file e l’analisi del codice. Può fornire un riassunto degli incidenti di sicurezza, valutare il loro impatto ed effettuare il reverse engineering del malware.

Con la disponibilità generale arriveranno altre funzionalità, tra cui promptbook personalizzati (creazione e salvataggi di prompt per specifiche attività), integrazione con knowledge base, report sull’uso, supporto multilingua e integrazione di terze parti.

Copilot for Security potrà essere utilizzato tramite un portale standalone o all’interno di altri prodotti Microsoft. Il costo del servizio è 4 dollari/ora. Il modello a consumo permette alle aziende di usare la soluzione senza vincoli sul numero di dispositivi e utenti.