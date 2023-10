Microsoft introduce il programma per Security Copilot AI

Microsoft ha aperto il programma di accesso anticipato per Security Copilot, il suo sistema di intelligenza artificiale generativa per la sicurezza informatica. Security Copilot è stato annunciato a marzo come una soluzione innovativa per aiutare le aziende e le organizzazioni a proteggere i loro dati e le loro reti. Il programma di accesso anticipato permette agli utenti aziendali di provare il servizio in anteprima e di fornire il loro feedback.

Microsoft ha condiviso sul suo blog le prestazioni di Security Copilot. Il servizio ha permesso ai primi clienti di ridurre fino al 40% il tempo dedicato alle operazioni di sicurezza principali. Questo grazie a funzionalità come la possibilità di formulare query complesse con domande in linguaggio naturale e la generazione di riepiloghi sistematici degli incidenti di sicurezza.

L’azienda di Redmond ha spiegato che Security Copilot è in grado di migliorare le competenze di un team di sicurezza e di far risparmiare tempo prezioso. Il servizio consente ai team di individuare potenziali falle nella sicurezza che potrebbero essere state trascurate, permettendo loro di concentrarsi su progetti cruciali.

Security Copilot mira a svolgere diverse attività per aiutare gli amministratori della sicurezza a gestire e prevenire gli incidenti informatici, tra cui

Sintesi degli incidenti : può creare un breve riassunto di un incidente di sicurezza, indicando la natura, la portata e l’impatto dell’attacco, nonché le possibili contromisure da adottare. Questo aiuta gli amministratori a capire rapidamente la situazione e a rispondere in modo efficace.

: può creare un breve riassunto di un incidente di sicurezza, indicando la natura, la portata e l’impatto dell’attacco, nonché le possibili contromisure da adottare. Questo aiuta gli amministratori a capire rapidamente la situazione e a rispondere in modo efficace. Risposte agli incidenti : può anche agire direttamente sugli incidenti di sicurezza, utilizzando Microsoft 365 Defender per rilevare, investigare e risolvere le minacce. Il servizio può bloccare gli account compromessi, isolare i dispositivi infetti, rimuovere il malware e ripristinare i dati danneggiati.

: può anche agire direttamente sugli incidenti di sicurezza, utilizzando Microsoft 365 Defender per rilevare, investigare e risolvere le minacce. Il servizio può bloccare gli account compromessi, isolare i dispositivi infetti, rimuovere il malware e ripristinare i dati danneggiati. Query in linguaggio naturale : permette agli amministratori di formulare domande in linguaggio naturale sulle minacce e gli attacchi informatici emergenti, utilizzando una semplice interfaccia basata sul testo. Il servizio può fornire informazioni aggiornate e affidabili sulle tecniche, gli obiettivi e le fonti degli hacker, nonché consigli su come proteggere la propria organizzazione.

: permette agli amministratori di formulare domande in linguaggio naturale sulle minacce e gli attacchi informatici emergenti, utilizzando una semplice interfaccia basata sul testo. Il servizio può fornire informazioni aggiornate e affidabili sulle tecniche, gli obiettivi e le fonti degli hacker, nonché consigli su come proteggere la propria organizzazione. Analisi del malware : può anche eseguire un’analisi approfondita del malware, utilizzando strumenti avanzati come il sandboxing, il reverse engineering e il machine learning. Il servizio può identificare il tipo, la funzione e l’origine del malware, nonché le sue vulnerabilità e i suoi punti deboli.

: può anche eseguire un’analisi approfondita del malware, utilizzando strumenti avanzati come il sandboxing, il reverse engineering e il machine learning. Il servizio può identificare il tipo, la funzione e l’origine del malware, nonché le sue vulnerabilità e i suoi punti deboli. Esplorazione degli attacchi: è in grado di aiutare gli amministratori a esplorare i potenziali scenari di attacco informatico rivolti alla propria organizzazione, utilizzando una simulazione basata sull’intelligenza artificiale. Il servizio può generare ipotesi realistiche su come gli hacker potrebbero cercare di infiltrarsi, danneggiare o rubare i dati dell’organizzazione, nonché suggerire le migliori pratiche per prevenire o mitigare tali attacchi.

Servizi gratuiti per i clienti di Security Copilot

Microsoft ha annunciato una novità importante per i clienti di Security Copilot: il servizio Microsoft Defender Threat Intelligence, con la relativa API, sarà accessibile gratuitamente. Defender Threat Intelligence è una piattaforma integrata nei prodotti di sicurezza Microsoft, che offre ai team di sicurezza una visione completa del panorama delle minacce informatiche, includendo gli attori, gli strumenti, le vulnerabilità e le infrastrutture.

Microsoft sta invitando le aziende e le organizzazioni a partecipare al programma di accesso anticipato di Microsoft Security Copilot. Tuttavia, non ci sono ancora informazioni sulla data di lancio del programma o sui costi previsti.

La rivoluzione AI di Microsoft con Copilot

Copilot è il risultato della collaborazione tra Microsoft e OpenAI. Copilot è diventato il punto di forza dell’offerta di IA di Microsoft, che lo ha integrato in diverse applicazioni. Questa settimana, Microsoft ha reso disponibile Copilot per Power Apps, che aiuta gli utenti a creare applicazioni personalizzate senza scrivere codice. Inoltre, Microsoft ha introdotto Copilot anche in OneNote, che consente agli utenti di prendere appunti, organizzare le informazioni e creare contenuti con l’aiuto dell’IA.

Copilot era stato lanciato inizialmente come GitHub Copilot, un assistente di programmazione che suggerisce codice in vari linguaggi. Successivamente, Microsoft ha creato altre versioni di Copilot per i suoi prodotti, come Microsoft 365 Copilot, Dynamics 365 Copilot e Windows Copilot. Queste versioni offrono funzionalità basate sull’IA per migliorare la produttività, la creatività e la sicurezza degli utenti. Il mese scorso, Microsoft ha unificato Microsoft 365 Copilot, Windows Copilot e Bing Chat AI in un solo strumento chiamato Microsoft Copilot. Questo strumento offre oltre 150 nuove funzionalità, tra cui la possibilità di usare l’IA in applicazioni come Paint, Photos e Clipchamp.