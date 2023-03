Microsoft Security Copilot porta GPT-4 nella "nuova era della sicurezza"

Prosegue l’evoluzione dei servizi Microsoft portata dall’intelligenza artificiale di OpenAI: dopo l’annuncio di Microsoft 365 Copilot, il gigante di Redmond svela un’altra novità. L’app Microsoft Security Copilot è l’ultimo servizio per la sicurezza informatica che servirà ai professionisti per entrare nella “nuova era della sicurezza” grazie all’uso dell’IA GPT-4.

Microsoft Security Copilot è ufficiale

Il “copilota della sicurezza” punta a migliorare i flussi di lavoro professionali facilitando la battaglia asimmetrica contro gli aggressori digitali, in difesa delle organizzazioni, grandi o piccole che siano. Come dichiarato da Microsoft, la velocità e la quantità degli attacchi stanno costringendo i ricercatori e tecnici a “creare continuamente nuove tecnologie che possano far pendere la bilancia a favore dei difensori”, a volte fallendo a causa dell’altrettanto rapido progresso degli strumenti usati nelle offensive.

Con Microsoft Security Copilot, coloro che si occupano della difesa dei device potranno godere del supporto dell’intelligenza artificiale, nello specifico il modello di linguaggio avanzato GPT-4 combinato a un language model concepito appositamente per la cybersecurity. Il risultato, dunque, incorpora un insieme crescente di competenze specifiche ed è informato continuamente dall’intelligence globale sulle minacce cibernetiche.

In generale, Microsoft afferma che il nuovo software consentirà ai ricercatori di sicurezza di fare in pochi minuti ciò che prima richiedeva giorni, semplificando le seguenti attività:

Offrire guide per rispondere agli attacchi

Rispondere alle offensive in pochi minuti

Riassumere eventi e processi

Far emergere potenziali minacce in tempo reale

Anticipare le mosse degli attori delle minacce

Esporre i ricercatori a nuove competenze

Microsoft dichiara inoltre che fornirà questa nuova esperienza di sicurezza AI “in modo responsabile”, secondo tre principi:

I tuoi dati sono tuoi, te scegli come sfruttarli, controllarli e monetizzarli Non vengono utilizzati per addestrare o arricchire i modelli di IA di base utilizzati da altri I tuoi dati e i tuoi modelli di intelligenza artificiale sono protetti in ogni fase dai controlli di sicurezza e conformità aziendale più completi del settore.

Infine, la società ribadisce che Microsoft Security Copilot è un sistema di apprendimento a ciclo chiuso, apprende dagli utenti tramite feedback esplicito e può confermarsi imperfetto in qualsiasi fase, offrendo output errati.