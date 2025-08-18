Truffe Sentimentali: scoperta organizzazione criminale in Ghana

Spesso abbiamo parlato di come le truffe sentimentali online non solo arricchiscono i cybercriminali, ma sono la causa di conseguenze negative economiche e psicologiche per le vittime che cadono in queste trappole. Fortunatamente, il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha scoperto e bloccato un’organizzazione criminale in Ghana dedita al romance scam e alla compromissione di email aziendali.

Il procuratore statunitense Jay Clayton, facendo i nomi dei quattro criminali, ha confermato: “Come affermato, Isaac Oduro Boateng, Inusah Ahmed, Derrick van Yeboah e Patrick Kwame Asare hanno guidato e partecipato a un’organizzazione internazionale di frodi che ha organizzato una massiccia cospirazione per frodare persone vulnerabili e derubare aziende“.

Inoltre, il procuratore, ha ricordato: “I truffatori offshore devono sapere che noi, l’FBI e i nostri partner delle forze dell’ordine lavoreremo in tutto il mondo per combattere le frodi online e assicurare i responsabili alla giustizia“. Una posizione netta contro tutte le truffe sentimentali e i raggiri online che hanno come obiettivo il furto di identità e di denaro.

Truffe Sentimentali: oltre 100 milioni di dollari

Christopher G. Raia, vicedirettore responsabile dell’FBI, parlando della portata delle truffe sentimentali e dei raggiri alle aziende di questa organizzazione criminale, ha specificato: “Gli imputati sono stati condotti negli Stati Uniti per essere ritenuti responsabili del loro presunto ruolo nella truffa di aziende e americani vulnerabili per oltre 100 milioni di dollari“.

Il vicedirettore dell’FBI ha anche commentato: “Ingannare le aziende utilizzando campagne di compromissione delle email e raggirare vittime anziane innocenti attraverso una compagnia fraudolenta per sfruttare la loro fiducia e le loro finanze non è solo spaventoso, ma illegale. L’FBI continuerà a garantire che chiunque prenda di mira aziende e americani vulnerabili online venga sottoposto al sistema giudiziario penale“.

Anche in Italia la Polizia Postale sta facendo un ottimo lavoro per contrastare le truffe sentimentali. Gli esperti delle Forze dell’Ordine hanno spiegato: “Rappresentano uno dei fenomeni criminali più spregevoli: colpiscono la sfera emotiva della persona che cade nell’inganno provocando, oltre al danno economico, conseguenze rilevanti sul piano psicologico“.