Romance Scam: la Polizia Postale mette in guardia dai falsi profili

Il Romance Scam, o truffa romantica, messo in atto da falsi profili è una piaga online tanto da portare la Polizia Postale a pubblicare un nuovo alert sul suo sito ufficiale. Troppe vittime cadono in questa trappola pericolosissima che non solo mette in gioco i sentimenti, ma mette a rischio identità e denaro. In un attimo potresti perdere la lucidità e di conseguenza tutti i tuoi risparmi.

Le truffe romantiche – spiega la Polizia Postale – rappresentano uno dei fenomeni criminali più spregevoli: colpiscono la sfera emotiva della persona che cade nell’inganno provocando, oltre al danno economico, conseguenze rilevanti sul piano psicologico.

La tecnica è tanto semplice quanto pericolosa. Cybercriminali e truffatori si fingono chi non sono, nascosti dietro lo schermo di un computer. Creando profili falsi, questi si fingono donne o uomini attraenti rubando foto da altri profili ufficiali, anche di persone note, facendo anche credere di essere attori, cantanti, professionisti o medici e soldati. Ecco cos’è il Romance Scam.

Romance Scam: come difendersi e riconoscere falsi profili

L’unico modo per difendersi dal Romance Scam è non farsi travolgere dai sentimenti e riconoscere i profili falsi. Le truffe romantiche sono molto pericolose perché, come già spiegato, mettono in gioco sentimenti e denaro. Inoltre, una volta vittima di questo raggiro si rimane in balia di sentimenti difficili da superare per tornare a stare bene. Ecco come puoi evitare questa truffa secondo i consigli della Polizia Postale: