 Dati personali sempre al sicuro, anche in vacanza: basta poco per riuscirci
La privacy dei propri dati personali è importante, anche ora che si parte per una vacanza all'estero di una o più settimane.
La privacy dei propri dati personali è importante, anche ora che si parte per una vacanza all'estero di una o più settimane.

Gli utenti che hanno a cuore la privacy dei loro dati personali dovrebbero prendere le giuste misure anche in vacanza, dove i rischi sono maggiori. Tutta colpa di due elementi: la dipendenza da Internet per svolgere anche le operazioni di una facilità disarmante, come controllare le previsioni meteo per il giorno seguente, e la necessità di collegarsi alla rete Wi-Fi dell’aeroporto o dell’hotel per conservare i Giga della propria offerta mobile o eSIM, così come risparmiare la batteria per non dover ricaricare più volte il telefono nell’arco della stessa giornata.

La rete Wi-Fi di aeroporti e strutture ricettive rappresenta un problema non secondario, dal momento che si tratta di una connessione non protetta. Nel caso si abbia la sfortuna di imbattersi in un hacker, ad esempio, i propri dati personali sarebbero in serio pericolo, con tutte le conseguenze del caso: dal furto dell’identità online agli attacchi phishing più sofisticati, senza dimenticare i ransomware.

Come fare dunque per conservare la privacy dei propri dati personali anche in vacanza all’estero? Il rimedio più efficace oggi disponibile sul mercato è una VPN, il servizio che permette di nascondere l’indirizzo IP e, contemporaneamente, l’attività svolta sul web, sia agli occhi dei provider di rete che, soprattutto, di hacker e utenti malintenzionati.

Tra le VPN di riferimento a livello internazionale si annovera NordVPN, che può contare su un protocollo VPN tra i più interessanti sia dal punto di vista della velocità di connessione che sul fronte della sicurezza. Ne è un esempio la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, in grado di bloccare la pubblicità invasiva dei siti web, il tracciamento dei dati e l’accesso a siti web pericolosi.

Al momento, grazie alla nuova promozione estiva, NordVPN è in offerta a partire da 3,09 euro al mese per due anni. Su tutti i piani di due anni è inoltre possibile beneficiare di 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ago 2025

18 ago 2025
