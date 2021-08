Condizionatore portatile a 15€: aria fresca, BOLLETTA BASSA

Questo condizionatore portatile ti eviterà di scegliere se stare al fresco oppure mantenere la bolletta bassa. In più, questo gioiellino è molto bello sotto il profilo estetico e ora è in gran sconto su Amazon: spunta il coupon in pagina e portalo a casa a 15,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis (se ordini ora arriverà prima di ferragosto).

Condizionatore portatile in gran sconto su Amazon

Un design fra il vintage e il moderno, super compatto, ma allo stesso tempo particolarmente efficace. Proprio questo è il bello di questo gioiellino: lo posizioni praticamente ovunque tu voglia e lui sarà pronto a offrirti tre tipi di funzionalità diverse.

Puoi usarlo come semplice ventilatore, per smuovere un po' di aria scegliendo fra tre diverse velocità. In alternativa, aggiungi un po' di acqua per usarlo come utile umidificatore, molto efficace in caso di ambienti particolarmente secchi.

La chicca più interessante però è quella di che ti permetterà di sfruttarlo come condizionatore d'aria portatile. Aggiungi dei cubetti di ghiaccio e dell'acqua fredda e premi un pulsante: l'aria calda diventerà subito fresca e ti restituirà refrigerio praticamente a zero consumo energetico.

A completare questo gioiellino ci pensa la luce a LED integrata: scegli fra i 7 colori disponibili e che sempre l'atmosfera perfetta.

Insomma, un condizionatore portatile, completo, bello e ora anche super economico. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine rapidamente per portarlo a casa a 15,99€ appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.