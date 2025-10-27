Connessione istantanea in 200 destinazioni con Saily

Niente più SIM da cambiare o tariffe di roaming alle stelle: con Saily porti Internet ovunque vai, in pochi tocchi e senza stress. Dai creatori di NordVPN, il servizio consente di attivare piani dati istantanei in oltre 200 destinazioni nel mondo, evitando i costi di roaming e garantendo connessioni rapide e sicure. Con l’offerta attuale, è possibile ottenere il 5% di sconto sul primo acquisto con il codice TRYSAILY5 e fino al 15% di cashback in crediti Saily.

Una sola eSIM per ogni viaggio

La forza di Saily è la semplicità: una sola eSIM globale che può essere aggiornata con nuovi Paesi direttamente dall’app, senza dover installare nuove schede. Tra le destinazioni più popolari troviamo gli Emirati Arabi Uniti, Thailandia, India, Maldive e Brasile, con piani a partire da 3,79 dollari.

L’app segnala automaticamente il consumo dei dati e si attiva non appena si arriva a destinazione, offrendo una connessione immediata e stabile.

Sicurezza e assistenza 24/7

Oltre alla praticità, Saily eredita dal mondo NordVPN un livello avanzato di sicurezza digitale. Il sistema blocca URL dannosi, riduce il consumo dati grazie al filtro anti-annunci e protegge la privacy degli utenti anche su reti Wi-Fi pubbliche. A completare il servizio, un supporto clienti in chat attivo 24 ore su 24, sempre disponibile per risolvere problemi o domande tecniche.

Installazione facile e sostenibilità digitale

Configurare Saily è questione di pochi minuti: basta scaricare l’app, selezionare la destinazione e installare il profilo eSIM con un solo tocco. L’intero processo è digitale, senza plastica o rifiuti, rendendo le eSIM anche una scelta più sostenibile rispetto alle SIM tradizionali.

Con piani flessibili, copertura globale e sicurezza garantita da NordVPN, Saily è oggi una delle opzioni più complete per chi viaggia e vuole restare sempre online, ovunque. Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.