 Connessione istantanea in 200 destinazioni con Saily
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Connessione istantanea in 200 destinazioni con Saily

Saily, la nuova eSIM firmata NordVPN, offre connessioni rapide, sicure e senza roaming in oltre 200 destinazioni. Installazione immediata, cashback fino al 15% e supporto 24/7.
Connessione istantanea in 200 destinazioni con Saily
Tecnologia Mobile
Saily, la nuova eSIM firmata NordVPN, offre connessioni rapide, sicure e senza roaming in oltre 200 destinazioni. Installazione immediata, cashback fino al 15% e supporto 24/7.

Niente più SIM da cambiare o tariffe di roaming alle stelle: con Saily porti Internet ovunque vai, in pochi tocchi e senza stress. Dai creatori di NordVPN, il servizio consente di attivare piani dati istantanei in oltre 200 destinazioni nel mondo, evitando i costi di roaming e garantendo connessioni rapide e sicure. Con l’offerta attuale, è possibile ottenere il 5% di sconto sul primo acquisto con il codice TRYSAILY5 e fino al 15% di cashback in crediti Saily.

Attiva la tua eSim con Saily

 

Una sola eSIM per ogni viaggio

La forza di Saily è la semplicità: una sola eSIM globale che può essere aggiornata con nuovi Paesi direttamente dall’app, senza dover installare nuove schede. Tra le destinazioni più popolari troviamo gli Emirati Arabi Uniti, Thailandia, India, Maldive e Brasile, con piani a partire da 3,79 dollari.
L’app segnala automaticamente il consumo dei dati e si attiva non appena si arriva a destinazione, offrendo una connessione immediata e stabile.

Sicurezza e assistenza 24/7

Oltre alla praticità, Saily eredita dal mondo NordVPN un livello avanzato di sicurezza digitale. Il sistema blocca URL dannosi, riduce il consumo dati grazie al filtro anti-annunci e protegge la privacy degli utenti anche su reti Wi-Fi pubbliche. A completare il servizio, un supporto clienti in chat attivo 24 ore su 24, sempre disponibile per risolvere problemi o domande tecniche.

Installazione facile e sostenibilità digitale

Configurare Saily è questione di pochi minuti: basta scaricare l’app, selezionare la destinazione e installare il profilo eSIM con un solo tocco. L’intero processo è digitale, senza plastica o rifiuti, rendendo le eSIM anche una scelta più sostenibile rispetto alle SIM tradizionali.

Con piani flessibili, copertura globale e sicurezza garantita da NordVPN, Saily è oggi una delle opzioni più complete per chi viaggia e vuole restare sempre online, ovunque. Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Nuovo iPad con chip A16: sconto IMMEDIATO di 50€ su Amazon

Nuovo iPad con chip A16: sconto IMMEDIATO di 50€ su Amazon
OnePlus 15: ufficiale il nuovo smartphone Android

OnePlus 15: ufficiale il nuovo smartphone Android
Apple iPhone Air: lo smartphone esclusivo a prezzo accessibile per tutti su eBay

Apple iPhone Air: lo smartphone esclusivo a prezzo accessibile per tutti su eBay
Huawei MatePad 11.5 con display PaperMatte in offerta al nuovo minimo storico

Huawei MatePad 11.5 con display PaperMatte in offerta al nuovo minimo storico
Nuovo iPad con chip A16: sconto IMMEDIATO di 50€ su Amazon

Nuovo iPad con chip A16: sconto IMMEDIATO di 50€ su Amazon
OnePlus 15: ufficiale il nuovo smartphone Android

OnePlus 15: ufficiale il nuovo smartphone Android
Apple iPhone Air: lo smartphone esclusivo a prezzo accessibile per tutti su eBay

Apple iPhone Air: lo smartphone esclusivo a prezzo accessibile per tutti su eBay
Huawei MatePad 11.5 con display PaperMatte in offerta al nuovo minimo storico

Huawei MatePad 11.5 con display PaperMatte in offerta al nuovo minimo storico
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
27 ott 2025
Link copiato negli appunti