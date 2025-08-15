 Connessione ultraveloce, TV e Sport in un solo pacchetto: è la nuova promo Sky
Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport: un solo pacchetto che include tutti i contenuti con internet veloce, a un prezzo scontato.
Sky lancia una promozione imperdibile per chi non vuole rinunciare a nulla: Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport insieme, con un prezzo scontato e vantaggi esclusivi per i nuovi clienti. Navigazione ad altissima velocità, show e serie per tutta la famiglia, e lo sport che conta in diretta: il tutto in un unico pacchetto, che puoi attivare solo online fino al 28 settembre.

Promo Sky: approfittane ora

Cosa è incluso nel pacchetto Sky?

L’offerta si compone di due pacchetti combinati: c’è Sky Wifi a 20,90 euro al mese invece di 29,90 euro per 18 mesi, con attivazione gratuita. Sky Wifi offre connessione stabile e potente fino a 1 Gb/s grazie al modem Sky Wifi Hub incluso in comodato d’uso gratuito, tecnologia WiFi 6 per prestazioni ottimali su più dispositivi e voce a consumo con tariffe chiare e trasparenti.

Il secondo pacchetto include Sky TV + Sky Sport a 14,90 euro al mese invece di 51,90 euro, con permanenza minima di 18 mesi e attivazione a 19 euro. Troverai, per Sky TV, i suoi grandi show, serie italiane e internazionali anche in contemporanea con gli USA, e documentari su storia, arte, attualità e natura.

Con Sky Sport avrei accesso a 185 partite su 203 a stagione di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva, tutti i principali tornei di tennis (Wimbledon, US Open, ATP Tour, WTA Tour, Nitto ATP Finals e WTA Finals), Formula 1, MotoGP e World Superbike in diretta, con copertura completa di ogni Gran Pemio.

Acquista il pacchetto Sky

Con questa promozione, Sky unisce connessione ultraveloce, intrattenimento di qualità e lo sport più spettacolare, il tutto a un prezzo fortemente scontato. L’offerta è valida solo fino al 28 settembre ed è riservata ai nuovi clienti Sky Wifi e Sky Stream. Attiva la promozione Sky online in pochissimi minuti, oppure chiedi a un operatore di affiancarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 ago 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
15 ago 2025
