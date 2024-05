Connettiti da dove preferisci: basta una eSIM per avere Internet dall'estero

Con una eSIM è possibile avere Internet all’estero e, quindi, connettersi da qualsiasi parte del mondo, senza dover acquistare una SIM una volta raggiunta la meta del proprio viaggio. Si tratta di un’opportunità che unisce convenienza, comodità e semplicità di utilizzo.

Per acquistare una eSIM e avere Internet all’estero bastano pochi secondi: grazie a Maya Mobile, uno degli operatori di riferimento del settore, sono disponibili un gran numero di offerte ed è possibile accedere alla eSIM desiderata in modo molto semplice.

Per verificare le offerte e attivare la eSIM desiderata è possibile visitare il sito ufficiale di Maya Mobile, tramite il box qui di sotto.

Internet all’estero con una eSIM: ecco le offerte Maya Mobile

Maya Mobile è un operatore di riferimento per l’acquisto di eSIM da usare per avere Internet all’estero. Il servizio proposto dall’operatore:

è disponibile in oltre 200 Paesi

garantisce la possibilità, dove è presente la copertura, di accedere anche al 5G

è molto apprezzato dagli utenti con un punteggio di 4,7 punti su 5 su Trustpilot

Le opzioni sono tantissime e per ogni Paese sono disponibili varie offerte, che si differenziano sia per la durata (da un minimo di 5 giorni a un massimo di 30 giorni) che per i Giga inclusi. In genere, bastano pochi euro per avere un bundle dati a propria disposizione.

In alcuni casi, inoltre, è possibile sfruttare anche una connessione illimitata via eSIM. Facciamo un esempio. Per un viaggio negli USA è possibile accedere a una eSIM con Giga illimitati con un costo di 29 euro per 30 giorni. I costi si riducono per chi non ha bisogno di Giga illimitati e può accontentarsi di un bundle più contenuto.

Per scoprire le offerte Maya Mobile basta seguire il link qui di sotto.

Per utilizzare una eSIM è necessario avere uno smartphone o un tablet compatibile.