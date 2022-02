Connettività e flessibilità con questo HUB Thunderbolt 3 a 18 euro

Torna il consueto appuntamento con uno degli accessori ormai indispensabili per chiunque utilizzi un laptop o un MacBook. Sto parlando naturalmente di un buon HUB USB-C, in questo caso del Wimuue 7 in 1 Thunderbolt 3, un dispositivo dal rapporto qualità/prezzo eccezionale, disponibile su Amazon a meno di 20 euro.

HUB USB Type-C Wimuue 7 in 1 Thunderbolt 3: caratteristiche tecniche

Il design come ormai da tradizione è completamente in lega di alluminio che fornisce robustezza all’HUB e agevola la dissipazione del calore causata dall’alimentazione. Non manca, infatti, la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery fino a 100W. Questa consente di collegare l’alimentatore del computer direttamente all’HUB in modo da estendere la connettività e contemporaneamente ricaricare i dispositivi, computer incluso. Presente la pratica uscita HDMI che permette di collegare un secondo schermo, in mirroring o in estensione, con una risoluzione massima di 4K. Dal punto di vista funzionale è senza dubbio un accessorio estremamente versatile e comodo da portare sempre con sé in caso di presentazioni, ad esempio.

Naturalmente, non mancano le porte USB Type-A che ammontano a 2 entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Queste sono indispensabili per collegare periferiche di archiviazione esterna come hard disk, SSD o pendrive. Il bandwidth da 5Gbps offre una velocità ottimale per effettuare trasferimento o backup in maniera rapida. A completare la dotazione ci pensa il lettore di schede capace di leggere e/o scrivere 2 memory card contemporaneamente. Uno degli aspetti più interessanti, però, è senza dubbio la funzione OTG che rende compatibile l’HUB con i dispositivi mobili. L’HUB, infatti, è plug and play e può essere utilizzato praticamente con qualsiasi smartphone, tablet o PC dotato di una porta USB Type-C. Una soluzione estremamente flessibile che semplifica il lavoro in ogni circostanza.

