Connettività ed efficienza a soli 13 euro col Sabrent HUB USB 3.0

In questo articolo ti riporto un’offerta eccezionale su un accessorio a dir poco semplice ed accessibile, quanto utile. Il Sabrent HUB USB 3.0 è un dispositivo decisamente conveniente, tra i più apprezzati per il rapporto qualità/prezzo, grazie ad un’affidabilità ai vertici della categoria, oggi a soli 13 euro su Amazon.

HUB USB 3.0 Sabrent 4 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto semplice, ma decisamente compatto così da non risultare ingombrante magari sulla scrivania. Nella parte superiore sono presenti quattro interruttori on/off che consentono di gestire ogni porta individualmente. Questo consente di ottenere una gestione ottimizzata del consumo energetico, anche lasciando i dispositivi costantemente collegati. Le porte USB sfruttano la specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Ovviamente oltre al trasferimento dati, le porte USB forniscono anche l’alimentazione ai dispositivi connessi. Tuttavia, se questa dovesse risultare insufficiente è possibile collegare un alimentatore separato nella parte posteriore.

Il dispositivo è completamente plug and play, il che significa che non richiede alcuna installazione driver o software. Naturalmente, quindi, può essere utilizzato senza problemi con qualsiasi sistema operativo desktop. Per ottenere le massime prestazioni, è indispensabile utilizzare supporti con specifica USB 3.0, ma le porte sono perfettamente retrocompatibili con gli standard precedenti. Nel complesso, quindi, un dispositivo decisamente versatile che consente di ampliare la connettività del tuo computer in pochi secondi.

Grazie ad uno sconto del 35%, il Sabrent HUB USB 3.0 è disponibile a soli 12,99 euro su Amazon per un risparmio di circa 7 euro sul prezzo di listino. Un prezzo praticamente irrisorio.

