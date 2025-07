Conserva i tuoi ricordi per sempre con pCloud a vita: oggi in offerta

Tutti i tuoi file, per sempre, al sicuro e accessibili ovunque: è questa la promessa di pCloud. Oggi c’è un motivo in più per passare a questo servizio cloud: l’offerta esclusiva sui piani a vita con sconti fino al 37%, che ti permette di pagare una sola volta e utilizzare il servizio per sempre, senza canoni mensili o costi nascosti.

pCloud è uno dei provider di archiviazione cloud più affidabili e versatili sul mercato, con data center certificati, una crittografia di livello militare e una garanzia di rimborso entro 14 giorni. Ecco i tre piani disponibili in promozione:

Premium 500 GB a vita : 199€ invece di 299€

: 199€ invece di 299€ Premium Plus 2 TB a vita : 399€ invece di 599€

: 399€ invece di 599€ Ultra 10 TB a vita: 1190€ invece di 1890€

Una volta acquistato il piano, è tuo per sempre. Nessun rinnovo, nessuna sorpresa.

Tutti i vantaggi di pCloud, senza abbonamenti

La piattaforma è apprezzata per l’attenzione alla privacy: i dati sono protetti dalle severe leggi svizzere, con crittografia 256-bit AES, TLS/SSL e pagamenti criptati con standard 256-bit SSL. Tra i vantaggi principali segnaliamo:

Backup automatico e sincronizzazione multi-dispositivo, con accesso anche offline

e sincronizzazione multi-dispositivo, con accesso anche offline Caricamento dei file senza limiti di dimensione o velocità

Condivisione tramite link protetti da password e cartelle condivise

e cartelle condivise Streaming musica e video con il player integrato

Backup da servizi di terze parti

Perché è utile un cloud? Professionisti e freelance potrebbero utilizzare pCloud per gestire documenti, progetti e collaborazioni anche da remoto. Fotografi e videomaker per archiviare in sicurezza file di grandi dimensioni, mentre famiglie e utenti privati per salvare foto, video, documenti e ricordi senza saturare la memoria dei propri dispositivi.

Con pCloud non stai solo acquistando uno spazio online: investi in un ecosistema sicuro, accessibile, flessibile e davvero tuo per sempre. Approfitta della promo a tempo limitato sui piani a vita e dimentica per sempre le noiose scadenze degli abbonamenti: oggi puoi risparmiare fino a 700 euro.