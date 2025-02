Conserva le foto del tuo ultimo viaggio online al sicuro con pCloud

Le foto scattate durante un viaggio sono prima di tutto ricordi. Per questo motivo, è importante riuscire a custodirle nel migliore dei modi.

Oggi il luogo più sicuro dove conservare le foto è online, in uno spazio cloud crittografato. Uno dei migliori spazi di archiviazione è quello offerto da pCloud, servizio con base in Svizzera tra i più sicuri in Europa.

In questi giorni i piani a vita sono in offerta a partire da 199 euro per 500 GB. Trattandosi di piani Lifetime, a differenza dei piani annuali è previsto un unico pagamento, con il quale si avrà poi accesso a vita allo spazio di archiviazione con tutte le sue funzionalità.

Conservare le foto online con pCloud

Una delle funzionalità più utili di pCloud è il backup automatico. Ciò significa che dopo aver scattato una foto con il proprio smartphone, in automatico questa viene salvata anche sullo spazio di archiviazione cloud, senza la necessità di dover mettere mano ad alcuna funzione. Tutto quello che è sufficiente fare è attivare l’opzione di backup automatico dall’app pCloud sul proprio telefono.

Tale funzione è di grande aiuto anche contro l’eventuale perdita di dati, così come per la cancellazione involontaria di una o più foto dalla galleria del proprio smartphone. Un altro vantaggio tangibile è l’accesso ai contenuti multimediali da qualunque dispositivo, così nell’eventualità che lo smartphone si rompa o vada perso i propri ricordi restano al sicuro.

Un’ulteriore opzione chiave è la crittografia di pCloud, grazie alla quale si possono proteggere le foto desiderate con una password aggiuntiva.

Per concludere, ecco un riepilogo dei prezzi di pCloud grazie all’offerta di questi ultimi giorni.

Piani annuali

Premium 500 GB: 49,99 euro all’anno invece di 59,88 euro per uno spazio di archiviazione cloud da 500GB

Premium Plus 2 TB: 99,99 euro all’anno invece di 119,88 euro per uno spazio di archiviazione cloud da 2TB

Piani a vita

Premium 500 GB: 199 euro invece di 299 euro per uno spazio di archiviazione cloud da 500 GB (pagamento unico)

Premium Plus 2 TB: 399 euro invece di 599 euro per uno spazio di archiviazione cloud da 2 TB (pagamento unico)

Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro per uno spazio di archiviazione cloud da 10 TB (pagamento unico)