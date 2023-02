Conserva password e documenti in un unico luogo con LastPass

Un password manager, nonostante il nome possa indicare il contrario, non è utile solamente a conservare password e credenziali di accesso. All’interno del “vault” digitale è possibile, infatti, archiviare anche altre informazioni, come dati di pagamento oppure documentazioni personali in formato digitale, così da averle sempre con sé.

LastPass, in tal senso, si pone come uno strumento innovativo per la gestione della sicurezza online. Con oltre 33 milioni di utenti affezionati, l’obiettivo è quello di fornire uno spazio protetto e privato in cui conservare tutte le informazioni sensibili.

Tutti i vantaggi di LastPass

Sono diverse le funzionalità che caratterizzano LastPass, ecco le principali:

Accedi e vai : una volta che hai salvato una password, sarà sempre a tua disposizione al bisogno così da accedere in modo rapido e semplice

: una volta che hai salvato una password, sarà sempre a tua disposizione al bisogno così da accedere in modo rapido e semplice Accesso senza password grazie a LastPass Authenticator invece della master password classica

grazie a LastPass Authenticator invece della master password classica Generatore di password integrato crea password lunghe e casuali

integrato crea password lunghe e casuali Conserva digitalmente le informazioni: utilizza le note conservare le tessere sanitarie e associative, le password del Wi-Fi e molto altro

Condividi in sicurezza e con chiunque

in sicurezza e con chiunque Monitoraggio Dark Web con avvisi che ti avvertono se le tue informazioni sensibili sono a rischio

Salva una password una volta per averla a disposizione all’istante su più dispositivi dello stesso tipo con LastPass Free, oppure affidati ai vantaggi esclusivi di LastPass Premium: accesso da tutti i dispositivi, 1 GB di spazio di archiviazione file crittografato dashboard di sicurezza, monitoraggio Dark Web, accesso di emergenza, supporto tecnico prioritario, più tutte le funzioni del piano Free. Il prezzo è di 2,90 euro al mese, ma è possibile testare il manager con una prova gratuita di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.