Pubblicità invasive e truffe online: scatta l'allerta anche in Italia

In Italia è scattata l’allerta a causa di un numero elevato di pubblicità invasive e truffe online. A rivelare questo problema, comunque mondiale, sono stati i ricercatori di Threat Protection Pro di NordVPN. Grazie alla loro recente ricerca hanno individuato quali sono i pericoli maggiori che mettono in pericolo gli utenti.

Dallo studio è emerso che APC risulta essere il malware più rilevato in questo periodo. A questo si aggiungono i file .exe come principale vettore di trasmissione dei malware con 181.008 minacce. Seguono poi file nei formati .zip e .dll che rispettivamente contano 27.531 e 21.447 minacce. Inoltre, Google è il marchio più impersonificato che i criminali del web utilizzano.

È chiaro quindi che pubblicità invasive e truffe online non devono essere prese alla leggera. I principali mezzi di attacco sono infatti i social network, che approvano numerosi annunci pubblicitari malevoli e fraudolenti, e le email, che veicolano pericolose campagne di phishing.

Pubblicità invasive e truffe online: la nuova era delle minacce

Ciò che emerge dalle recenti minacce online è preoccupante. Pubblicità invasive e truffe online sono in costante aumento, mettendo a rischio non solo il denaro, ma anche l’identità digitale degli utenti. Marijus Briedis, CTO di NordVPN, in occasione dello studio condotto dai ricercatori di Threat Protection Pro, ha spiegato:

In base ai nostri dati, le minacce online sono in costante aumento, non solo in termini di quantità ma anche di complessità. Oggi, gli utenti si trovano davanti a un panorama costituito da minacce digitali in rapida evoluzione. I criminali informatici approfittano intenzionalmente della fiducia che gli utenti ripongono nei marchi più conosciuti e delle loro abitudini quotidiane online per accedere ai dati sensibili passando il più inosservati possibile.

Come difendersi da questi pericoli

Proteggersi e difendersi da questi pericoli è fondamentale. Gli esperti di sicurezza informatica consigliano di attivare sui dispositivi sistemi di protezione avanzati. Tra questi c’è NordVPN che, grazie a Threat Protection Pro incluso nel servizio e ai suoi server sempre aggiornati, protegge da qualsiasi minaccia come pubblicità pericolose e truffe online oltre a rendere anonima qualsiasi connessione.

Però questo non basta. Occorre assumere buone abitudini come scegliere password complesse, attivare l’autenticazione a due fattori e verificare sempre link e download. Inoltre, è fondamentale mantenere aggiornati sistemi operativi, app e browser.