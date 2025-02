Conserva tutti i tuoi file in uno spazio di archiviazione in cloud ultrasicuro

Dove conservi i file più importanti come le foto dei bambini, i documenti con i dati personali, i video delle vacanze e i file con le password d’accesso e i PIN delle carte di credito? Averli sempre a portata di mano è sicuramente comodo ma anche un rischio e un problema. La memoria dello smartphone, infatti, è limitata e le unità di archiviazione fisiche, anche le più compatte, oltre a non offrire grandi spazi di archiviazione possono essere smarrite o rubate. Ecco, quindi, che la vera soluzione è quella di orientarsi verso uno spazio di archiviazione in cloud. pCloud è tra i migliori, sia per il livello di sicurezza garantito che per le funzionalità disponibili in ogni piano. Scopri il piano più adatto per il tuo archivio personale.

Sicurezza e funzionalità premium nei piani pCloud

pCloud fa della sicurezza dei dati dei suoi utenti uno dei cardini della sua offerta. Prevede infatti la crittografia end-to-end, la protezione TLS/SSL e la creazione di cinque copie dei file su diversi server. In questo modo si evita qualsiasi perdita di dati e il proprio archivio è inaccessibile.

L’elevato livello di sicurezza va di pari passo con l’accessibilità. Attivando un piano pCloud, infatti, tutti i propri file sono accessibili tramite smartphone, PC o tablet, accedendo al proprio profilo personale. Inoltre è possibile impostare la sincronizzazione automatica sui dispositivi, ottenendo il caricamento automatico dei file più importanti così da conservare immediatamente ogni foto scattata e ogni documento ricevuto o scaricato.

Quella di pCloud, con i suoi piani individuali con abbonamento annuale o accesso a vita, è un’opportunità molto interessante per risolvere definitivamente il problema dell’archiviazione dei file. Si possono ottenere, infatti, fino a 10 TB di spazio di archiviazione in cloud, nel quale salvare tutti i file più importanti, tenendoli al sicuro ma sempre a disposizione.