Conservazione sicura di dati bancari e password con pCloud Pass: ecco l'offerta di Halloween

La cronaca delle ultime settimane continua a vedere al centro della scena il phishing, una delle tecniche preferite dai cybercriminali per mettere a segno pericolose truffe online. Spesso e volentieri a finire nel mirino degli hacker sono i dati bancari e le password di ignare vittime, che si accorgono del raggiro quando ormai è troppo tardi.

Dato che le conseguenze possono essere piuttosto spiacevoli, con raggiri a volte per migliaia di euro, è importante dotarsi di strumenti in grado di mettere in sicurezza tanto i dati sensibili come quelli bancari quanto le credenziali di accesso ai propri account sui social network. Due dei prodotti migliori in tal senso sono pCloud Pass e pCloud Encryption, rispettivamente password manager il primo e servizio progettato per mantenere al sicuro qualsiasi dato personale il secondo.

Entrambi in questi giorni beneficiano di uno sconto del 50% grazie all’offerta di Halloween promossa da pCloud, punto di riferimento in Italia e nei Paesi dell’Unione europea nel settore del servizio di archiviazione cloud crittografata. La promozione è valida per un periodo di tempo limitata ed è raggiungibile tramite il link che segue.

50% di sconto sui prodotti pCloud Pass e pCloud Encryption

La promozione di Halloween dell’azienda pCloud prevede tre diverse offerte. La prima sarà disponibile dal 22 al 24 ottobre e avrà per protagonisti i piani a vita di pCloud Pass Premium e Pass Family scontati del 50%. Il gestore di password pCloud Pass si distingue dalla concorrenza sia per la sua sicurezza che per la semplicità d’uso, ed è utilizzabile su tutti i propri dispositivi personali grazie ad un’ampia compatibilità.

pCloud Pass Premium a vita è in offerta a 119 euro anziché 239 euro

pCloud Pass Family a vita è in offerta a 199 euro anziché 399 euro

Un’altra offerta ha per protagonista il piano a vita di pCloud Encryption, il servizio dell’azienda pCloud che offre un’elevata protezione dei dati sensibili dei suoi utenti. Merito dell’utilizzo di una crittografia proprietaria lato client e dell’applicazione di una politica di privacy a conoscenza zero. Dal 27 al 29 ottobre sarà disponibile in offerta a 115 euro invece di 229 euro.

pCloud Encryption a vita è in offerta a 115 euro anziché 229 euro

La terza e ultima offerta si svolgerà dal 30 ottobre al 1° novembre e interesserà il piano annuale pCloud da 10 TB con pCloud Pass Premium incluso in omaggio. Grazie alla promo di Halloween, gli utenti potranno sottoscrivere uno spazio cloud crittografato da 10 TB con il gestore di password incluso a 199,99 euro per un anno.

Piano annuale pCloud 10 TB con pCloud Pass Premium è in offerta a 199,99 euro l’anno

Per la panoramica completa della promozione Halloween di pCloud collegatevi alla pagina dedicata.