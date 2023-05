Diventa consulente SAP: tutti i corsi di Innovaformazione

Pochi la conoscono con il nome ufficiale tedesco di “Systemanalyse Programmentwicklung“, ma molti ben sanno invece cosa significhi la sigla SAP. Il gruppo, infatti, è ormai diventato vero e proprio sinonimo di software per la gestione dei processi aziendali e nel tempo si è imposta come soluzione integrata ideale per garantire il buon funzionamento di tutti i comparti di un’impresa. Sapersi destreggiare su software SAP significa avere in mano le redini di una azienda, consentendo a quest’ultima di operare nel migliore dei modi, con massima organizzazione e con la miglior elaborazione possibile dei dati. Ecco perché proprio SAP oggi non è più soltanto uno strumento: è una opportunità. Avere nel proprio curriculum skill legate a questo tipo di gestionali, infatti, fa del professionista una risorsa ambita, creando così opportunità lavorative e reddituali nuove sulle quali è oggi conveniente investire il proprio tempo e le proprie ambizioni.

Innovaformazione: corsi SAP, tutti i dettagli

Innovaformazione sta lavorando in modo mirato proprio per offrire corsi di specializzazione dedicati a quanti intendono far leva su questo importante asset, candidandosi così ad un ruolo centrale nella gestione dei dati aziendali:

Centralizzando la gestione dei dati, il software SAP mette a disposizione delle molteplici funzioni aziendali un’unica fonte affidabile di informazioni. Per le aziende questo significa da un lato poter gestire più agevolmente processi di business anche complessi, e dall’altro offrire ai dipendenti dei vari reparti un accesso semplificato a insight in tempo reale sull’intera impresa. Il risultato è che le aziende possono accelerare i flussi di lavoro, migliorare l’efficienza operativa, innalzare la produttività, rafforzare la customer experience e, in ultima analisi, aumentare i profitti.

L’obiettivo dei corsi Innovaformazione non è però quello di erogare semplici corsi di base per consentire di muovere i primi passi su software ERP: le potenzialità che il software SAP mette a disposizione merita una gestione competente, scaturita da corsi specializzati e dedicati in modo particolare agli ambiti della logistica (SAP MM-SD) e della contabilità (SAP FI-CO) e delle risorse umane (SAP HR-HCM). I corsi consentono di diventare veri e propri consulenti (detti anche “analisti funzionali”) in grado di operare nella fase cruciale del “customizing”, dove il software viene configurato sulla base della realtà e delle necessità aziendali. Tuttavia si tratta di corsi che “partono da zero” (tranne per SAP FI-CO dove sono richieste basi di

ragioneria). Ovvero si affrontano le dinamiche di lavoro con SAP per chi non ha mai visto nulla del software, iniziando dal lato utente, cioè dall’impiegato utilizzatore finale.

La logistica per chi intende operare a livello di gestione della supply-chain, la contabilità per poter mettere mano a rendicontazioni, chiusura contabili e aspetti finanziari. Le risorse umane per la gestione delle presenze dei

dipendenti, buste paga e trasferte. In tutti i casi, operare tramite gestionale SAP consente di velocizzare le operazioni ed avere tra le mani reportistiche rapide e precise, potendo agire nei due ambiti in modo mirato diventando meccanismo fondamentale del motore produttivo.

Essere utente SAP significa operare restando nelle attività di semplice ufficio acquisti, ufficio contabile o ufficio risorse umane, senza effettuare modifiche di funzionalità del sistema informativo SAP.

Essere consulenti SAP significa, forti di competenze ed esperienze sul campo, saper plasmare il gestionale per amministrare le singole funzioni, sfruttando una virtuosa circolazione dei dati affinché diventino valore per l’attività quotidiana nelle dinamiche aziendali. Un ruolo cruciale, insomma, nel quale le competenze rappresentano un tassello fondamentale che per l’azienda può fare la differenza. Innovaformazione ha allestito i propri corsi nella consapevolezza piena di tale importanza e con la finalità di portare quindi sul mercato risorse pronte per il ruolo che gli compete. Un semplice colloquio iniziale con i responsabili della scuola aiuterà i candidati ad orientarsi al meglio nelle varie diramazioni dei software SAP, verificando soprattutto che il partecipante abbia i requisiti necessari (soprattutto in ambito contabilità) per potersi destreggiare al meglio.

Come sono organizzati i corsi

Un attestato tecnico di frequenza certifica la partecipazione al corso, al fine di poter innestare nel proprio curriculum una competenza tanto ambita. I corsi SAP sono particolarmente appetibili per studenti, per neolaureati o per professionisti in cerca di un riposizionamento sul mercato del lavoro.

I corsi SAP di Innovaformazione possono essere seguiti in tre modalità:

in presenza , presso le sedi indicate;

, presso le sedi indicate; all’interno di una classe virtuale (video conferenza), con lezioni che si dipanano nelle giornate del sabato proprio per assecondare le esigenze di tutti coloro i quali, per motivi di studio o di lavoro, hanno già il resto della settimana impegnato. Le classi virtuali hanno un numero limitato di partecipanti al fine di rendere quanto migliore possibile l’esperienza di apprendimento, con possibilità di interazione e metodologie ben calibrate su questo tipo di fruizione; il supporto via mail di un docente, inoltre, consente di avere risposte ad ogni dubbio durante lo studio infrasettimanale. Si ha la certezza di aver accesso ai medesimi contenuti fruiti nei corsi frontali;

(video conferenza), con lezioni che si dipanano nelle giornate del sabato proprio per assecondare le esigenze di tutti coloro i quali, per motivi di studio o di lavoro, hanno già il resto della settimana impegnato. Le classi virtuali hanno un numero limitato di partecipanti al fine di rendere quanto migliore possibile l’esperienza di apprendimento, con possibilità di interazione e metodologie ben calibrate su questo tipo di fruizione; il supporto via mail di un docente, inoltre, consente di avere risposte ad ogni dubbio durante lo studio infrasettimanale. Si ha la certezza di aver accesso ai medesimi contenuti fruiti nei corsi frontali; on-demand, attraverso lezioni appositamente registrate e fruibili secondo tempi e modi a libera scelta degli studenti: si può accedere ai video a qualunque ora del giorno, per 30 giorni, avendo a disposizione slide ed uguale materiale didattico delle modalità precedenti. Semplicemente, si tratta di optare per una modalità differente, non “live”, attraverso i benefici e la libertà di una fruizione in streaming quando e dove si vuole; anche in questo caso il docente è disponibile via mail per domande e dubbi per cui lo studente non viene abbandonato ad uno studio completamente autonomo.

Le competenze SAP sono diventate ormai qualcosa più di un semplice requisito: la domanda surclassa di gran lunga l’offerta e gli esperti di questo tipo di professionisti (specializzati nella pianificazione delle risorse d’impresa) sono fortemente cercati. Un ruolo delicato e importante, insomma, a portata di mano di quanti si mettono in gioco per metabolizzare tutte le nozioni necessarie per fare di SAP il proprio trampolino.

Nuovi corsi stanno per cominciare. Nuove opportunità stanno tendendo la mano. Basta scegliere.