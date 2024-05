Consumi STRACCIATI ma cucina STELLATA con friggitrice 4,2L Moulinex

Consumi pochissimo eppure hai risultati al pari del professionale. Anche se non sei una cima in cucina, con la friggitrice ad aria di Moulinex hai tutte le carte in regola per portare a tavola primi, secondi, contorni e persino dolci da leccarsi i baffi. 4.2 litri di capienza nel cestello che sono sufficienti per una famiglia da 6 componenti, facilità di utilizzo e sopratutto cibo sano!

Non perdere questa offerta a tempo su Amazon che ti consente di risparmiare il 42%, non poco. Collegati al volo e completa l’acquisto a soli 49,99€ con un click. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Moulinex, la friggitrice ad aria di cui non fare a meno

Mettila in cucina e scopri un nuovo modo di cucinare. Rispetto al forno tradizionale consuma molto di meno e soprattutto non ti fa perdere tempo in preriscaldamento e cose varie. Seleziona la modalità che ti interessa o personalizzane una per cucinare qualunque pietanza con un gesto.

La caratteristica eccellente di Moulinex e della sua friggitrice ad aria è che la temperatura raggiunge i 200°, circola a 360 gradi all’interno del cestello e non solo ci mette meno tempo ma viene croccante e dorata in modo uniforme per simulare la frittura. La differenza? Non usi olio o grassi in eccesso rendendo la tua dieta più sana.

Il cestello da 4.2 litri è veramente capiente. Hai a disposizione il display LED Touch per una gestione rapida e semplice e quando hai finito tutto, metti i componenti rimovibili in lavastoviglie ed il gioco è fatto.

Insomma, un vero successo sotto tutti i punti di vista. Collegati immediatamente su Amazon per approfittare dello sconto in corso e non perdere la tua friggitrice ad aria di Moulinex a soli 49,99€ con ribasso del 42%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.