Contachilometri bici con GPS e wireless (SCONTO)

È finalmente tempo di tirare la bici fuori dal garage: poco importa se si tratta di un modello tradizionale o a pedalata assistita. Quale occasione migliore per dotarla di un ciclocomputer multifunzione con caratteristiche avanzate e professionali? Oggi puoi trovare il modello COOSPO BC 107 in vendita con uno sconto interessante su Amazon.

COOSPO BC 107: il ciclocomputer definitivo è in offerta

Tra i punti di forza citiamo la sua natura senza fili che sgombra il campo dall’obbligo di dover fare i conti con cavi antiestetici e ingombranti. Integra poi un GPS ad alta sensibilità per tracciare con precisione il percorso effettuato. Ogni informazione, dalla velocità al tempo trascorso in sella, è visualizzata sull’ampio display da 2,3 pollici con retroilluminazione. Ordinalo subito per approfittare dell’offerta.

Non è tutto: COOSPO BC 107 è impermeabile come testimonia la certificazioni IP67 e può trasmettere i dati all’applicazione Strava per tenere traccia di tutte le sessioni di allenamento. La batteria interna ha una durata stimata in 28 ore. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare questo ciclocomputer professionale multifunzione al prezzo finale di soli 49,99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio: se lo compri subito, domani sarà a casa tua ed entro fine settimana montato sulla tua bici. Sei pronto a pedalare?