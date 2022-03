Trasforma la tua bici in bici elettrica (COUPON)

È primavera, la bella stagione è finalmente arrivata: quale momento migliore per tirare fuori la bicicletta dal garage e trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta. Fose non ci hai mai pensato, ma c’è la possibilità di trasformarla in una bici elettrica. È più semplice di quanto pensi, devi solo scegliere il kit di conversione giusto. Se sei interessato a rendere la tua due ruote un mezzo a pedalata assistita, te ne segnaliamo uno in sconto grazie a un coupon promozionale su Amazon.

Da bici a bici elettrica con questo kit di conversione

Prodotto dal marchio Alomejor, include un controller senza spazzole, un display LCD impermeabile, due freni, una coppia di acceleratori per la regolazione della velocità, un Hall Sensor e un sensore di velocità. Lo puoi ordinare subito per approfittare dell’offerta.

Il peso complessivo è di circa 1,1 Kg, la potenza nominale 250/350 W, la corrente massima 13 A, la tensione di funzionamento stimata 36/48 V. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Il kit di conversione di Alomejor è disponibile oggi su Amazon al prezzo finale di soli 109,15 euro con spedizione gratuita e consegna a domicilio in pochi giorni. È la scelta giusta per chi desidera trasformare la propria bici tradizionale in una bicicletta elettrica a pedalata assistita. Per approfittarne devi solo attivare il coupon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.