Il fischietto che diventa una chiavetta USB 128GB: tuo a soli 23€

Se sei alla ricerca di una chiavetta USB 128GB utile non solo per conservare i tuoi dati, ma magari anche per altri scopi, dai un’occhiata a questa proposta. Wscoficey è letteralmente un fischietto che puoi utilizzare anche come una pen drive USB: costa 47,98€, ma grazie ad un codice sconto puoi averla a metà prezzo.

Mettila nel carrello, inserisci il codice “FKMSY6O9″ al momento del pagamento e riceverai subito uno sconto del 50%. Se vuoi farti o fare un regalo sicuramente originale è la scelta giusta.

Wscoficey: il fischietto che diventa una chiavetta USB 128GB

Questa chiavetta USB si contraddistingue per un design snello e minimalista: solo 68x15x7mm per un peso complessivo di appena 29 grammi. Da una parte hai il maschio dell’USB 3.0 da collegare a qualsiasi PC, dall’altra i fori da utilizzare come fischietto: utile per chiamate all’aperto, allenamenti sportivi o semplicemente per avere un oggetto multifunzione decisamente originale.

La memory stick è compatibile con quasi tutti i sistemi operativi e funziona con Mac OS, Windows 10, Windows 8, Windows 7, XP, Linux e così via. Naturalmente, sono supportati tutti i formati digitali come musica, video, foto, film, manuali, software e altro ancora.

Plug and play, ti basta collegarla alla porta USB del tuo computer per sfruttare subito i 128GB di spazio a tua disposizione. Con un corpo in lega di zinco, ha un design senza dubbio elegante e che si fa notare nella sua discrezione. Il volume del fischio supera i 120db mentre, parlando di dati informatici, le velocità di lettura arrivano a 100 MB al secondo e a 50 MB al secondo per la scrittura.

Insomma, un acquisto o un regalo senza dubbio originale. Questo fischietto che si trasforma in una chiavetta USB da 128GB puoi acquistarlo a soli 23.99€ su Amazon. Ti basta inserire il codice “FKMSY6O9” al momento del pagamento per ricevere subito lo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.