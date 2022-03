SSD NVMe 1TB in offerta con Battlefield 2042 in REGALO: che AFFARE

Se hai bisogno di un ottimo e veloce SSD NVMe da 1TB non puoi che approfittare della nuova offerta che ti proponiamo oggi. WD_BLACK SN750 SE è infatti disponibile al prezzo eccezionale e limitatissimo di 138,99€ su Amazon: uno sconto di ben 103€ sul costo di listino.

E non finisce qui: perché acquistando l’SSD riceverai anche un codice di gioco per scaricare GRATIS Battlefield 2042 per PC. Magari puoi subito utilizzarlo per testare la velocità e l’efficienza di questa unità a stato solido!

SSD NVMe 1TB di WD_BLACK: vantaggi e caratteristiche tecniche

WD_BLACK SN750 SE è un SSD NVMe da 1TB che garantisce velocità di lettura sequenziali fino a 3600 MB al secondo. Questo significa la possibilità di ridurre parecchio i tempi di caricamento del sistema e dei giochi, per performance davvero invidiabili.

E si tratta del resto di un’edizione limitata, pensata appositamente per il gaming, tanto che ti regala un codice per scaricare gratuitamente Battlefield 2042 per PC. La tecnologia di storage PCIe Gen4(2), retrocompatibile anche con PCIe Gen3, ti assicura velocità impressionanti e prestazioni sensazionali: se sei un gamer, non resterai affatto deluso.

Hai visto bene: il logo di Battlefield 2042, ultimo capitolo della nota saga bellica di Electronic Arts, è stampato proprio sull’unità SSD, aspetto che la rende ancora più unica e limitata nel suo genere.

Non ti rimane che approfittare di questa offerta eccezionale: a soli 138,99€ ti porti a casa un velocissimo SSD NVMe da 1TB accompagnato da una copia gratuita di uno dei giochi multiplayer del momento. Venduto e spedito da Amazon, ti verrà consegnato nel giro di massimo 24 ore se sei abbonato a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.