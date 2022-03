Decoder TV multifunzione: il più venduto in sconto

Ora che il nuovo digitale terrestre sta per diventare l’unico standard di trasmissione per tutti i canali, farsi trovare pronti al passaggio è una priorità. Fortunatamente, non c’è bisogno di cambiare il televisore: basta un decoder. Qui è dove ti segnaliamo quello più venduto su Amazon oggi proposto in forte sconto.

Digitale terrestre, player e registratore: tutto nel decoder

Non si limita a sintonizzare la TV sulle nuove frequenze, ma fa molto di più: all’occorrenza si trasforma in un lettore multimediale per la riproduzione di contenuti come film, musica e fotografie caricate su una chiavetta o un disco fisso da collegare alla porta USB. Sfruttando lo stesso slot può svolgere il ruolo di registratore salvando i tuoi programmi preferiti e consentendoti di vederli con calma in un secondo momento. Ordinalo subito per approfittare dell’offerta

Non è tutto: connettendosi a Internet (tramite Ethernet o adattatore WiFi) può accedere allo streaming dei video su YouTube. Ogni funzionalità può essere controllata in modo semplice attraverso il telecomando universale 2-in-1 incluso. Altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, il decoder DVB-T2 multifunzione di Leelbox con supporto alla risoluzione Full HD (1080p), il più venduto su Amazon, è acquistabile al prezzo finale di soli 22,99 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime. Se lo compri subito, domani sarà a casa tua, collegato al tuo televisore.

