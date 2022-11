Conti deposito svincolabili: qual è la scelta migliore?

I conti deposito sono una forma di risparmio molto diffusa che garantisce ottimi tassi d’interesse. C’è però una forte controindicazione, ovvero il fatto che il denaro resta vincolato al conto stesso.

Ciò non è un problema per chi ha molto denaro ma, per i piccoli investitori, ciò può essere un pericolo. Un’auto da cambiare, un’emergenza lato salute o qualunque altro tipo di imprevisto, può infatti mettere nei guai il correntista che, di fatto, può accedere alla somma investita solo pagando una penale.

A dir la verità, esistono anche conti deposito svincolabili, ma questi presentano dei tassi d’interesse inferiore. Dunque, qual è la piattaforma che offre una soluzione di questo tipo più conveniente? I conti deposito illimity offrono condizioni ottimali, anche per gli investitori più prudenti

In tal senso, i conti svincolabili offrono una percentuale di interessi solo lievemente inferiore alle controparti vincolate. Il tutto abbinato a tutte le certezze e la solidità che offre questo servizio, sempre più diffuso e apprezzato nel nostro paese.

Conti deposito svincolabili? Con illimity le condizioni migliori possibili

I vantaggi legati a illimity sono diversi e notevoli per chi intende investire in conti deposito, sia svincolabili che vincolati.

Si parla della possibilità di scegliere importo, durata e tipologia, con al possibilità di aprire più conti per rendere più varia la propria strategia di investimenti. A ciò si aggiunge la possibilità di attivare un conto deposito in pochi secondi, tramite smartphone e senza alcun tipo di spesa aggiuntiva.

Grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, illimity garantisce solide certezze ai propri correntisti, che possono dunque dormire sonni tranquilli. Per quanto riguarda gli interessi sui conti non svincolabili (da 24 a 60 mesi), questi vengono ricevuti ogni anno e non alla scadenza degli stessi.

Una serie di vantaggi a cui si aggiunge un conto corrente online di concezione più classica, anch’esso gestibile comodamente tramite apposita app.

