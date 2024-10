Conto a canone zero con Credem: per i nuovi clienti c'è un Buono Amazon da 200€

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente c’è ora una promo da non perdere: Credem, infatti, mette a disposizione un Buono Regalo Amazon da 200 euro per tutti i nuovi clienti che scelgono Credem Link, il conto online dell’istituto che ha canone zero, senza alcun requisito da rispettare.

Per ottenere il buono regalo riservato ai nuovi clienti è sufficiente accreditare stipendio/pensione sul conto oppure effettuare spese per almeno 1.000 euro con la carta di debito abbinata al conto (entro il 30 novembre 2024). Non ci sono vincoli e altri requisiti da rispettare per accedere alla promo.

Conto Credem Link è disponibile tramite una semplice procedura di apertura online: basta visitare il sito Credem per aprire il conto.

Conto Credem Link: le caratteristiche

Ecco le caratteristiche del Conto Credem Link per i nuovi clienti:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare possibilità di scegliere tra la carta Credemcard Internazionale , con canone gratuito per un anno (poi 1,5 euro al mese) e possibilità di utilizzare i wallet digitali, e la carta Credemcard su circuito nazionale a canone zero

, con canone gratuito per un anno (poi 1,5 euro al mese) e possibilità di utilizzare i wallet digitali, e la a canone zero interessi al 3% per 6 mesi con il Conto Deposito Più

possibilità di ottenere fino a 250 euro di Buoni Amazon in regalo con la promo Porta un Amico

I clienti Credem, inoltre, possono richiedere la carta di credito Ego Classic con un canone di 39,99 euro all’anno e con possibilità di azzeramento del canone raggiungendo quota 6.000 euro di spese con carta.

Per ottenere il Buono Amazon da 200 euro in regalo, invece, è sufficiente aprire il conto e accreditare stipendio/pensione oppure raggiungere 1.000 euro di spese con carta di debito entro il prossimo 30 novembre.

Per tutti i dettagli sulla promo e per aprire il conto corrente basta seguire il link riportato qui di sotto, con una semplice procedura guidata.