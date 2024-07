Conto a canone zero e fino a 250€ di Buoni Amazon: solo con Crédit Agricole

Il Conto Crédit Agricole è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente completo, ricco di vantaggi e con possibilità di azzerare i costi. Si tratta di un conto con canone zero per 9 mesi (invece di 2 euro/mese) e azzerabile successivamente, rispettando una delle condizioni (facili da raggiungere) fissate dalla banca.

Al conto è abbinata la carta di debito, con prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole, ed è possibile richiedere una carta di credito immediata, in modo da completare l’offerta con uno strumento di pagamento versatile e, in molti casi, fondamentale. Chi apre il conto, inoltre, può ricevere fino a 100 euro di Buoni Amazon, come cashback delle spese effettuate con carta di debito, e fino a 150 euro di Buoni Amazon con la promo “porta un amico”.

Per aprire il conto corrente è sufficiente visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole, accessibile tramite il box qui di sotto, e seguire una veloce procedura di apertura online del conto.

Conto Crédit Agricole: la scelta più conveniente di oggi

Il Conto Online di Crédit Agricole prevede un canone di 2 euro al mese che viene:

azzerato per 9 mesi per tutti i nuovi clienti

azzerato a tempo indeterminato per chi ha almeno 5.000 euro sul conto oppure accredita stipendio/pensione o ha meno di 35 anni

Il conto corrente include:

la carta di debito con prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole; la carta ha un canone zero per due anni (poi 2 euro/mese)

i bonifici gratis

la possibilità di richiedere la carta di credito Nexi Classic con un costo di 40,99 euro all’anno

Per i nuovi clienti che scelgono Crédit Agricole ci sono:

fino a 100 euro di Buoni Amazon come cashback degli acquisti effettuati con carta di debito (è necessario inserire il codice VISA al momento dell’apertura del conto); per ottenere il bonus massimo è necessario spendere almeno 1.000 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto

fino a 150 euro con la promo porta un amico (25 euro per ogni amico invitato che apre un conto con Crédit Agricole)

