Conto a zero spese e 100 euro di Buono Amazon: l'offerta è Banca Mediolanum

Banca Mediolanum, con l’inizio del mese di maggio, ha rinnovato la sua offerta per i nuovi clienti alla ricerca di un conto corrente completo e conveniente: ora è possibile aprire SelfyConto beneficiando di canone azzerato per un anno (e azzerabile successivamente), zero spese di utilizzo e con un Buono Amazon da 100 euro in regalo come bonus di benvenuto.

Per ottenere il bonus di benvenuto è sufficiente impostare l’accredito mensile dello stipendio oppure effettuare almeno 1.000 euro di pagamenti con carta di debito entro i primi 3 mesi dall’apertura del conto. Il buono sarà poi spendibile per qualsiasi acquisto su Amazon.it. Per richiedere l’offerta è possibile accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum: conto a zero spese e con 100 euro di Buono Amazon in regalo

Scegliere SelfyConto di Banca Mediolanum conviene ancora di più. Il conto corrente si caratterizza per:

canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerabile successivament e attivando un prestito o un prodotto assicurativo con la banca o ancora in caso di patrimonio gestito superiore a 15.000 euro; i l canone è sempre azzerato per clienti Under 30

(invece di 3,75 euro al mese); il canone è e attivando un prestito o un prodotto assicurativo con la banca o ancora in caso di patrimonio gestito superiore a 15.000 euro; i carta di debito gratuita inclusa e con pagamenti e prelievi senza commissioni in area Euro

inclusa e con pagamenti e prelievi senza commissioni in area Euro bonifici gratis tramite Home Banking

tramite Home Banking carta di credito richiedibile a 1 euro al mese , con plafond di 1.500 euro

richiedibile a , con plafond di 1.500 euro accesso a servizi aggiuntivi come SelfyCredit Instant e vari prodotti assicurativi SelfyCare

e vari prodotti assicurativi Buono Amazon da 100 euro in regalo impostando l’accredito di stipendio o registrando almeno 1.000 euro di spese con carta di debito nei primi 3 mesi dall’apertura del conto

Per richiedere SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile seguire la procedura online accessibile tramite il sito ufficiale.

L’apertura del conto corrente di Banca Mediolanum può essere completata tramite SPID. Utilizzando l’identità digitale, infatti, è possibile autenticarsi rapidamente e velocizzare la pratica che porta all’apertura effettiva del conto corrente. Non ci sono costi iniziali da sostenere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.