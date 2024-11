Conto a zero spese e Buono Amazon da 100€: ecco perché scegliere ING

È il momento giusto per scegliere ING e il suo Conto Corrente Arancio. Con la promozione in corso, infatti, è possibile accedere al conto corrente a zero spese e, nello stesso tempo, ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo, come bonus di benvenuto.

La promo è semplice: bisogna aprire Conto Corrente Arancio Più e inserire il codice ING2024, andando a richiedere l’emissione della carta di debito Mastercard. Successivamente, bisognerà spendere almeno 100 euro con la carta entro il 31 gennaio e mantenere attivo il conto (con un saldo di almeno 200 euro) fino all’erogazione del bonus.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di ING, tramite il link qui di sotto.

Conto Corrente Arancio Più: come averlo a zero spese

Per ottenere Conto Corrente Arancio Più in versione a zero spese è necessario rispettare una di queste due condizioni:

accreditare stipendio/pensione

registrare entrate per almeno 1.000 euro al mese

In questo modo, il conto corrente avrà le seguenti caratteristiche:

canone zero (invece di 5 euro al mese)

(invece di 5 euro al mese) carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro

bonifici istantanei gratis

possibilità di richiedere la carta di credito a canone zero , con plafond di 1.500 euro e sistema opzionale di rateizzazione delle spese, oltre che la carta prepagata a canone zero

, con plafond di 1.500 euro e sistema opzionale di rateizzazione delle spese, oltre che la fino a 500 euro di Buoni Amazon invitando i propri amici ad aprire un conto con ING

la carta di debito e la carta di credito sono utilizzabili anche con Google Pay e Apple Pay

Inserendo il codice ING2024 al momento dell’apertura del conto ed effettuando almeno 100 euro di spese con carta di debito entro il prossimo 31 gennaio, ING metterà a disposizione del nuovo cliente anche un Buono Amazon da 100 euro.

Per sfruttare subito la promozione è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.