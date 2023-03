Conto a zero spese e interessi al 4%: i vantaggi dell'offerta di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum è uno dei punti di riferimento del mercato bancario in Italia e propone oggi un’offerta da non farsi sfuggire se si sta cercando un nuovo conto corrente a zero spese. Con l’istituto, infatti, è possibile aprire SelfyConto: si tratta di un conto corrente online caratterizzato da un canone azzerato e dall’assenza di commissioni su pagamenti, prelievi e operazioni bancarie (bonifici, F23, F24 etc.).

In aggiunta, per tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura di Banca Mediolanum e impostano l’accredito dello stipendio, c’è un bonus aggiuntivo: SelfyConto garantisce un tasso di interesse annuo lordo del 4% su depositi a 6 mesi. In questo modo, ogni 10.000 euro investiti si riceveranno 139 euro di interessi netti. Con un investimento di 100.000 euro (interamente protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) si otterrà un guadagno di 1.390 euro dopo 6 mesi.

Per richiedere l’apertura di SelfyConto è possibile collegarsi al sito di Banca Mediolanum e seguire la procedura di sottoscrizione. L’identificazione può avvenire anche con SPID. Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto:

SelfyConto di Banca Mediolanum: il conto a zero spese con interessi al 4%

Con SelfyConto di Banca Mediolanum si accedere ad un’offerta davvero completa per il proprio conto corrente:

il conto è a canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese); per i clienti Under 30, inoltre, il canone è azzerato a tempo indeterminato mentre per gli Over 30 è azzerabile rispettando alcune condizioni

(invece di 3,75 euro al mese); per i clienti Under 30, inoltre, il canone è azzerato a tempo indeterminato mentre per gli Over 30 è azzerabile rispettando alcune condizioni è inclusa la carta di debito, senza costi aggiuntivi, con pagamenti e prelievi gratuiti in area Euro

senza costi aggiuntivi, con pagamenti e prelievi gratuiti in area Euro si può richiedere la carta di credito al costo di 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

con plafond di 1.500 euro tutte le operazioni bancarie sono gratuite ed eseguibili tramite i canali online di Banca Mediolanum

ed eseguibili tramite i canali online di Banca Mediolanum per i nuovi clienti che accreditano lo stipendio c’è un tasso di interesse del 4% per i primi 6 mesi

Per richiedere l’apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile seguire il link qui di sotto:

Per completare l’apertura di SelfyConto è sufficiente completare l’identificazione con SPID. In alterantiva, si può seguire una procedura “tradizionale” con identificazione video o tramite bonfiico.

