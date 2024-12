Conto a zero spese e prestito da restituire in 96 mesi: è la promo ING

ING è la banca giusta su cui puntare per un conto corrente a zero spese oltre che per poter ottenere un prestito personale con condizioni agevolate e la comodità di restituire l’importo ottenuto in un massimo di 96 rate mensili. C’è anche la possibilità di sfruttare le opzioni per ridurre o saltare una rata.

Con la promozione in corso è possibile puntare sul Conto Corrente Arancio Più, con canone azzerabile a tempo indeterminato, prelievi e bonifici gratis e con la possibilità di richiedere la carta di credito a canone zero.

In più, per tutti i nuovi utenti, c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo, aprendo il conto con il codice ING2024 ed effettuando almeno 100 euro di spese con carta entro il 31 gennaio 2025. Per sfruttare la promozione è possibile visitare il sito ufficiale di ING, tramite il link qui di sotto.

Completata l’apertura del conto, inoltre, sarà possibile richiedere un prestito personale con condizioni agevolate direttamente dall’app o dall’Area Riservata del sito.

Cosa prevede l’offerta ING

Per i nuovi clienti che scelgono ING c’è la possibilità di aprire Conto Corrente Arancio Più con canone azzerato (invece di 5 euro al mese) in caso di:

accredito di stipendio

entrate per almeno 1.000 euro al mese

Il conto include:

la carta di debito a canone zero con prelievi gratis

la carta di credito , a richiesta, a canone zero e con possibilità di rateizzare le spese

, a richiesta, a e con possibilità di rateizzare le spese i bonifici ordinari e istantanei gratuiti

un Buono Amazon da 100 euro in regalo aprendo il conto con il codice ING2024 ed effettuando almeno 100 euro di spesa con carta di debito entro fine gennaio 2025

Una volta aperto il conto, tra i servizi aggiuntivi ci sarà il prestito personale di ING, da richiedere direttamente via app con condizioni agevolate e la possibilità di ottenere fino a 50.000 euro in un massimo di 96 rate mensili. Per sfruttare la promo basta seguire il link qui di sotto.