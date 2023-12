Conto Arancio: 4% annuo lordo per 12 mesi

L’offerta attuale di Conto Arancio offre la possibilità di ottenere un tasso annuo lordo del 4% per un periodo di 12 mesi sulle somme depositate, fino ad un massimo di 100.000 euro. Questa offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che apriranno e attiveranno un Conto Arancio effettuando un primo versamento entro il 31 dicembre 2023.

Una delle caratteristiche principali dell’offerta di Conto Arancio è la flessibilità che viene offerta ai titolari del conto. Non ci sono infatti vincoli riguardo ai versamenti o ai prelievi, permettendo ai clienti di gestire i propri risparmi in totale libertà. Gli interessi vengono accreditati sul conto alla fine dell’anno o alla chiusura del conto.

Oltre all’opportunità di ottenere un tasso di interesse del 4%, Conto Arancio si distingue anche per l’assenza di costi aggiuntivi. Infatti, l’apertura, la chiusura, i versamenti e i prelievi non comportano alcun costo. Inoltre, è possibile tenere sotto controllo i propri movimenti e il proprio saldo in modo semplice ed efficiente grazie al rendiconto online.

Conto Arancio è un conto deposito, si tratta quindi di un prodotto bancario che offre una remunerazione sul denaro depositato, diverso dal conto corrente tradizionale. Conto Arancio, a differenza di Conto Corrente Arancio, non prevede servizi quali carta di credito, bonifico, assegni, domiciliazioni. Il conto deposito si appoggia al conto corrente, dal quale è alimentato per tutte le operazioni di prelievo e versamento.

Per chi è già titolare di un Conto Corrente Arancio o di un altro prodotto ING, è possibile aprire Conto Arancio direttamente dall’ Area Riservata del sito ing.it. Chi invece non è ancora cliente ING può richiedere l’apertura di Conto Arancio direttamente dal sito. È possibile richiedere Conto Arancio anche durante l’apertura di Conto Corrente Arancio.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Arancio clicca qui.

