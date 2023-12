Conto Arancio: 4% annuo lordo senza vincoli sulle somme depositate

Conto Arancio di ING offre una soluzione flessibile per la gestione dei risparmi, con facile accessibilità, assenza di costi nascosti e la possibilità di ottenere un interesse del 4% annuo lordo per 12 mesi.

Una delle caratteristiche di Conto Arancio è la sua totale assenza di vincoli. I clienti possono avere accesso alle somme depositate in qualsiasi momento, con la possibilità di trasferirli sul proprio conto corrente e prelevarli senza restrizioni. Questa caratteristica lo rende ideale per chi desidera una gestione dei risparmi dinamica e senza complicazioni. Conto Arancio non prevede alcun costo per l’apertura e la chiusura del conto o per la gestione e il trasferimento dei fondi, tutte le operazioni sono gratuite.

4% annuo lordo per 12 mesi

La promozione attuale di Conto Arancio offre un tasso di interesse del 4% annuo lordo per i primi 12 mesi, sulle somme depositate fino a 100.000 euro. Per accedere a questa opportunità, è necessario aprire e attivare un primo Conto Arancio entro il 27 gennaio 2024.

Nel caso di cliente titolare o contitolare di più contratti Conto Arancio, il tasso nominale del 4% annuo lordo maturerà esclusivamente sulle somme depositate sul primo (in ordine temporale) Conto Arancio attivato entro il 27/01/2024. Sulle somme oltre i 100.000 euro, su ogni Conto Arancio successivo al primo e dopo i 12 mesi verrà applicato il tasso di interesse nominale annuo lordo base indicato nella documentazione contrattuale, attualmente dell’1%.

Conto Arancio è un conto deposito, diversamente da Conto Corrente Arancio è caratterizzato da un tasso d’interesse sulle somme depositate, ma non prevede servizi quali carta di credito, bonifico, assegni, domiciliazioni. Il conto deposito si appoggia al conto corrente, dal quale è alimentato per tutte le operazioni di prelievo e versamento.

Conto Arancio si può aprire direttamente online, per conoscere l’offerta completa di Conto Arancio e Conto Corrente Arancio clicca qui.

