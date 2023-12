Conto Arancio: accresci i tuoi risparmi con interesse del 4%

Conto Arancio è il celebre conto deposito lanciato da ING che in tempi recenti offre una promozione da non lasciarsi sfuggire. Se infatti lo apri entro il 27 gennaio, puoi approfittare di un tasso di interesse del 4% annuo lordo per accrescere maggiormente i tuoi risparmi.

Conto Arancio: il rendimento che non devi farti scappare

Se apri ora Conto Arancio, puoi avere un tasso di interesse annuo lordo del 4% per 12 mesi sui depositi fino a 100.000€. Tutto questo senza alcun vincolo: puoi infatti ritirare o depositare i fondi ogni volta che ti serve, senza perdere gli interessi che hai accumulato a fine anno.

Trattandosi di un conto deposito, tutte le operazioni di apertura, gestione, trasferimento e chiusura sono gratuite. È incluso anche il rendiconto online.

L’area riservata del conto è accessibile sia da computer che dall’app per smartphone, disponibile per Android e iOS. Per depositare dei soldi, ti basterà emettere un bonifico dal tuo conto corrente all’IBAN associato.

Per avere il 4% annuo lordo per 12 mesi non devi far altro che aprire e attivare il conto deposito con un primo versamento entro il 27 gennaio 2024. Ti basta andare nella pagina ufficiale del prodotto e fare clic su “Apri Conto Arancio”. Per completare la richiesta fornisci i dati e i documenti richiesti.

Una volta attivo, il conto deposito ti garantisce l’accredito degli interessi alla fine dell’anno o alla chiusura. I tuoi risparmi sono garantiti dall’adesione da parte della banca al Fondo Monetario per la Tutela dei Depositi.

La promozione è riservata a chi non è mai stato titolare del conto deposito. Se sei già cliente di ING, puoi infatti beneficiare dell’offerta richiedendo Conto Arancio direttamente dall’area privata. Se invece non sei mai stato cliente di ING, puoi approfittarne per chiedere anche l’apertura di Conto Corrente Arancio e gestire facilmente i tuoi soldi collegando direttamente il conto deposito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.