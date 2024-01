Conto Arancio: aprilo entro il 27 gennaio per avere il 4%

Se stai cercando un conto deposito online che ti offra rendimenti elevati, sicurezza e flessibilità, ING Conto Arancio è la soluzione che fa per te. Ti permette di far fruttare i tuoi risparmi senza vincoli, con un tasso di interesse del 4% annuo lordo per 12 mesi fino a 100.000€, se sei un nuovo cliente e apri il conto entro il 27 gennaio 2024. E non solo: puoi anche accedere al mondo ING, una gamma di prodotti e servizi bancari che puoi attivare e gestire in modo semplice e veloce, come conto corrente, carte di pagamento, prestiti, investimenti e assicurazioni.

Conto Arancio: un’ottima occasione per i tuoi risparmi

Aprire Conto Arancio richiede veramente poco tempo, puoi farlo online, pure con lo Spid, senza bisogno di documenti cartacei. Tra le principali caratteristiche, puoi beneficiare di:

Zero costi di apertura, gestione e chiusura: non paghi nessuna commissione per le operazioni di versamento, prelievo, trasferimento e rendiconto online.

non paghi nessuna commissione per le operazioni di versamento, prelievo, trasferimento e rendiconto online. Nessun vincolo di durata o importo: hai i tuoi soldi sempre a disposizione, puoi depositarli e prelevarli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.

hai i tuoi soldi sempre a disposizione, puoi depositarli e prelevarli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati. Tutti i servizi a portata di mano : con l’app ING gestisci tutto dall’interfaccia, controllando il saldo e i relativi interessi maturati.

: con l’app ING gestisci tutto dall’interfaccia, controllando il saldo e i relativi interessi maturati. Un conto deposito sicuro e affidabile: la banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che garantisce i fondi fino a 100.000€.

Ma come funziona? Ecco i passaggi da seguire per aprire il conto e iniziare a guadagnare con i tuoi risparmi:

Vai nella pagina ufficiale e clicca su “Apri Conto Arancio” . Ti basterà inserire i tuoi dati personali, il tuo codice fiscale e il tuo documento di identità. Puoi anche usare il tuo Spid per identificarti in pochi secondi, senza attese o chiamate con un operatore.

. Ti basterà inserire i tuoi dati personali, il tuo codice fiscale e il tuo documento di identità. Puoi anche usare il tuo Spid per identificarti in pochi secondi, senza attese o chiamate con un operatore. Effettua un primo versamento , tramite bonifico dal tuo conto corrente o da Conto Corrente Arancio con un semplice giroconto. Il versamento minimo è di 1€ e ti servirà per attivare il conto e beneficiare del tasso promozionale del 4% annuo lordo per 12 mesi fino a 100.000€ .

, tramite bonifico dal tuo conto corrente o da Conto Corrente Arancio con un semplice giroconto. Il versamento minimo è di 1€ e ti servirà per attivare il conto e beneficiare del tasso promozionale del . Gestisci i tuoi risparmi in autonomia, senza vincoli. Puoi depositare e prelevare i tuoi soldi quando vuoi, con un bonifico dal tuo conto corrente. Gli interessi maturati ti verranno accreditati alla fine dell’anno.

Non perdere tempo, scopri subito tutti i vantaggi di ING Conto Arancio e inizia subito a risparmiare con uno dei tassi più vantaggiosi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.