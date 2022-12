Conto Arancio: azzera il canone con Modulo Zero Vincoli

Conto Arancio è una soluzione di conto corrente online offerta da ING, 100% digitale, conveniente e facile da gestire che ti permette di far crescere i tuoi risparmi. Aprire Conto Arancio è facile e veloce, la procedura si completa online e il conto si può gestire comodamente da casa attraverso computer o smartphone.

Non è previsto alcun costo di attivazione per l’apertura del conto e, scegliendo l’opzione Zero Vincoli, con l’accredito dello stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000€, il canone del conto verrà azzerato. (In alternativa il canone è di 2 euro al mese).

I vantaggi di Modulo Zero Vincoli

Modulo Zero Vincoli include gratuitamente prelievi senza commissioni in tutti gli sportelli automatici in Italia e in Europa, bonifici SEPA gratuiti fino a 50.000€ online e al telefono, e un modulo di assegni all’anno. Puoi attivare Modulo Zero Vincoli in fase di apertura di conto o successivamente e potrai disattivarlo gratuitamente ed in qualsiasi momento dal sito web.

Inoltre aprendo Conto Corrente Arancio entro il 31 dicembre 2022, vincolando le tue somme entro il 17 gennaio 2023 e accreditando lo stipendio/pensione, otterrai sulle somme depositate con un tasso speciale del 2.50% lordo annuo.

Conto Arancio offre anche la possibilità di utilizzare il servizio Pagoflex, che permette di dividere gli acquisti superiori a 200€ in piccole rate mensili, a scelta tra 3, 6, 9 o 12 mesi. Questo servizio è particolarmente utile per chi ha bisogno di finanziare acquisti importanti, come l’acquisto di un elettrodomestico o di un nuovo computer, senza dover ricorrere a finanziamenti esterni.

Il conto ti permette di gestire in modo semplice e comodo le tue finanze ovunque ti trovi, puoi consultare e fare operazioni sul tuo Conto Corrente Arancio dall’ App ING o dal sito. Avrai a disposizione anche il Servizio Clienti telefonico e puoi ottenere informazioni sui prodotti ING via chat e WhatsApp.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Arancio clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.