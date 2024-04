Con Conto Arancio hai un deposito del 5% per i vincoli di 12 mesi

ING Conto Arancio è la soluzione di risparmio che stai cercando per massimizzare la resa delle tue giacenze, grazie a un 5% annuo lordo che puoi avere nei depositi fino a 100.000€ senza alcun vincolo.

ING Conto Arancio: il conto deposito più conveniente

ING Conto Arancio è un conto deposito online che ti offre un rendimento del 5% lordo fino a 100.000€ per 12 mesi se richiesto entro l’11 maggio con Conto Corrente Arancio in fase di apertura. Una volta aperto accredita uno stipendio o un’entrata qualsiasi di almeno 1000€ per ricevere l’interesse in promozione. In caso contrario, ottieni comunque il 3% di interesse, sempre per lo stesso periodo e fino a 100.000€.

Ma non è tutto, hai infatti la libertà di gestire i tuoi risparmi come preferisci. Puoi depositare i soldi dal tuo conto corrente con un bonifico, o dal tuo smartphone, e quando ne hai bisogno, puoi trasferirli sul tuo conto corrente in modo semplice e veloce alla stessa maniera senza alcun vincolo e senza perdere gli interessi che hai già accumulato: sono infatti riconosciuti sulle giacenze giornaliere.

Ovviamente, trattandosi di un conto deposito, con Conto Arancio le operazioni come l’apertura, la gestione, il trasferimento e la chiusura del conto sono gratuite e lo controlli direttamente dall’app o dall’homebanking tramite l’area privata.

Puoi anche simulare il rendimento tramite la pagina ufficiale, inserendo la cifra che vuoi depositare. Superando il termine di 12 mesi e i 100.000€, il tasso di interesse scende all’1%, ovvero il valore base previsto dal contratto.

Per aprirlo ti basta andare nella pagina dedicata e fare clic su “Voglio il 5%”, per avviare la procedura online rapida che puoi completare anche tramite SPID. Decidi se intestarlo soltanto a te o anche a un’altra persona e inserisci i dati anagrafici, firmando il contratto alla fine, per aprirlo subito.

Non perdere questa opportunità. Apri oggi stesso il tuo Conto Arancio e inizia a far fruttare i tuoi risparmi!