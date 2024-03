Conto Arancio fa crescere i tuoi risparmi con il 3% di interessi

Quale modo migliore per guadagnare sui propri soldi se non metterli in un conto deposito? Uno tra i migliori da poter scegliere è sicuramente Conto Arancio di ING, un prodotto presente veramente da tanto tempo, che ti garantisce un interesse annuo lordo del 3% per i depositi fino a 100.000€, senza alcuna tipologia di vincolo!

Conto Arancio: il conto senza vincoli per i tuoi risparmi

Conto Arancio può essere aperto velocemente online, senza la necessità di recarsi presso una filiale ING oppure effettuare una chiamata. Ti basta avviare la procedura disponibile nella pagina ufficiale e diventi subito titolare.

Una volta attivo, ti garantisce un tasso di interesse fino al 3% annuo lordo per 12 mesi su un massimo di 100.000€. Non c’è nessun vincolo: avrai i tuoi soldi sempre a disposizione e potrai prelevarli quando vuoi, senza perdere gli interessi già maturati e senza alcuna penale.

Come tutti i conti deposito, non ha alcun tipo di costo aggiuntivo. Tutte le operazioni di apertura, gestione, trasferimento e chiusura sono gratuite, incluso il rendiconto online

Gestisci i tuoi soldi in maniera semplice: puoi depositare i tuoi risparmi tramite un bonifico dal tuo conto corrente o direttamente da Conto Corrente Arancio, da cui puoi anche attivare il deposito se sei già cliente. Quando hai bisogno dei tuoi soldi, puoi trasferirli sul tuo conto corrente con un semplice bonifico.

Con il rendiconto online tieni traccia dei tuoi risparmi comodamente dall’area privata, anche tramite l’app mobile che puoi scaricare sia per smartphone Android che iOS.

Come ottenere l’interesse del 3%

Apri e attiva Conto Arancio con un primo versamento entro l’11 maggio .

. Per i primi 12 mesi dall’attivazione godi del 3% di interesse fino a 100.000 euro.

Gestisci i tuoi soldi come vuoi senza vincoli e senza perdere gli interessi già accumulati.

Attiva ora Conto Arancio e metti a frutto le tue giacenze!