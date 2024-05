Conto Arancio: flessibilità, zero spese e 5% annuo lordo

Conto Arancio è il conto deposito proposto da ING che offre un tasso di interesse del 5% annuo lordo per i primi 12 mesi, con la possibilità di depositare fino a un massimo di 100.000 euro. L’offerta è valida per tutti i nuovi clienti che attivano Conto Arancio e Conto Corrente Arancio entro l”11 maggio 2024, accreditando lo stipendio.

Caratteristiche dell’Offerta

Tasso di interesse del 5% annuo lordo: Conto Arancio offre un tasso del 5% annuo lordo su somme depositate fino a 100.000 euro per i primi 12 mesi. Questa offerta è accessibile a coloro che aprono Conto Corrente Arancio, selezionando anche Conto Arancio entro l’11 maggio 2024, accreditando lo stipendio entro il 31 agosto 2024.

Accessibilità e flessibilità: Uno degli aspetti più interessanti di Conto Arancio è la flessibilità di deposito e prelievo senza perdere gli interessi maturati. Gli utenti possono gestire i propri fondi liberamente e questo rende Conto Arancio un’ottima soluzione per chi cerca flessibilità senza rinunciare a una rendita interessante.

Zero Spese: Con Conto Arancio non sono previsto costi di apertura, gestione, trasferimento o chiusura.

Come aderire all’offerta

Per beneficiare del tasso promozionale, è necessario seguire pochi semplici passaggi:

Aprire Conto Corrente Arancio selezionando l’opzione per attivare anche Conto Arancio. Attivare i conti con un primo bonifico entro l’11 maggio. Accreditare lo stipendio su Conto Corrente Arancio entro il 31 agosto.

In alternativa, per chi non dispone di uno stipendio da accreditare, è possibile versare almeno 1.000 euro sul conto ogni mese per ottenere il tasso promozionale del 5%.

Se invece non fosse possibile accreditare lo stipendio o depositare 1.000 euro al mese, sarà comunque possibile ottenere un tasso di interesse del 3% annuo lordo per 12 mesi.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Corrente Arancio clicca qui.