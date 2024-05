Conto corrente a canone zero per 12 mesi: scegli Fineco

Stai cercando un conto corrente a canone zero? Quello di Fineco lo è per i primi 12 mesi, se lo apri entro il termine della promozione in corso. Include una serie di servizi innovativi e smart per aiutarti a gestire i tuoi soldi con semplicità e in modo pratico. Vediamo quali sono i suoi punti di forza e perché può rappresentare la scelta giusta.

Con il conto corrente Fineco hai 12 mesi di canone zero

Uno di questi è MoneyMap (visibile nell’immagine qui sotto che raffigura l’applicazione mobile). È quello che permette di tenere sempre monitorato il bilancio familiare, categorizzando in automatico le entrate e le uscite, così da poter risparmiare impostando budget personalizzato. Offre inoltre la possibilità di ricevere avvisi al raggiungimento delle soglie di spesa. Per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata.

Tra i servizi inclusi vale la pena citare i prelievi smart dagli ATM di Unicredit (anche senza carta, basta un codice QR), i pagamenti digitali Tap&Go, lo scambio di denaro in tempo reale con i propri contatti (senza costi), i bonifici istantanei e la possibilità di aumentare per un giorno il massimale di Visa Debit fino a 5.000 euro. Ancora, ci sono i versamenti self-service di contanti e assegni, il versamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte, le ricariche dei cellulari a zero commissioni e molto altro.

Il conto corrente a canone zero per 12 mesi di Fineco è proposto da una delle banche FinTech più importanti in Europa, quotata al FTSE MIB e che opera con un modello di business unico. Il patrimonio totale gestito da 1,59 milioni di clienti supera i 128 miliardi di euro (dato aggiornato al 31 marzo 2024). La sua squadra è composta da oltre 1.400 dipendenti e da quasi 3.000 consulenti. Per saperne di più visita il sito ufficiale.