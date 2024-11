Fino a 150€ in Buoni Regalo e una carta di credito con Crédit Agricole

Una nuova promozione della banca francese Crédit Agricole consente di ottenere fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon e una carta di credito con quota gratuita per il primo anno. Tutto questo aprendo il conto online della banca francese entro l’11 dicembre di quest’anno, e invitando fino a 6 amici a fare altrettanto.

Il conto corrente online Crédit Agricole è a canone zero in via promozionale per i primi 9 mesi. In seguito è possibile azzerarlo soddisfando una delle seguenti condizioni: avere meno di 35 anni, accreditare lo stipendio o la pensione, avere un dossier titoli attivo, avere un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro.

Per aprire il conto e partecipare all’iniziativa, che permette di ricevere fino a 150 euro in Buoni Amazon e la Carta Oro American Express gratis per un anno, occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Crédit Agricole.

Come ottenere fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon e la Carta Oro American Express con Crédit Agricole

Per guadagnare fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon e ottenere la carta di credito Carta Oro American Express con quota gratuita per il primo anno, occorre aprire il conto online Crédit Agricole e invitare fino a 6 amici ad aprirne uno anche loro. L’invito deve avvenire tramite il codice promo disponibile nella propria area riservata del conto corrente online.

A loro volta gli amici invitati dovranno aprire il conto entro l’11 dicembre, utilizzando il codice promo ricevuto. Anche loro guadagneranno un Buono da 25 euro.

Per quanto riguarda invece la carta di credito, va presentata la richiesta della Carta Oro American Express al momento dell’apertura del conto. Se si è idonei, si riceverà la carta di credito a casa con quota gratuita per 12 mesi, poi a partire dal secondo anno il canone costerà sarà pari a 14 euro al mese.

I dettagli completi dell’iniziativa su questa pagina del sito Crédit Agricole.